Ето първите думи на Флик след пристигането на звездната покупка

Ханзи Флик говори за пристигането на носителя на „Златната топка" за 2024 г. Родри в Барселона. „Блаугранас" обявиха трансфера на състезателя от Манчестър Сити във вчерашния 18 август (вторник), като контрактът е предвиден до средата на 2030.

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„Разбира се, това беше голяма възможност за нас да го привлечем и всички бяха 100% убедени в това, защото той е фантастичен играч. Той също така носи нещо специално за всеки отбор и за мен беше страхотно да го привлечем, или по-скоро е страхотно, че е тук сега.

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Мисля, че той е може би най-добрият дефанзивен полузащитник. Може да контролира играта, но е и страхотен защитник. Той е отличен във въздушните дуели, което е от решаващо значение за нас. И, разбира се, повишава нивото на всеки играч", каза Флик.

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