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Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
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Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона традиционно представи отбора за новия сезон в мач за трофея "Жоан Гампер". В 61-ото издание на двубоя каталунците се изправиха срещу египетския Ал-Ахли. Домакините спечелиха с 2:1. Египетски талант Хамза Абделкарим откри резултата след половин час игра с гол срещу бившия си клуб, а Рафиня се разписа от дузпа в края на първата част. Зизо вкара гола за гостите в 51-ата минута, а новото попълнение на Барса Антъни Гордън изпусна дузпа в 90-ата минута.

Случващото се пред 90-те минути на терена не бе от толкова голямо значение, защото вечерта бе празник за феновете на отбора. Преди срещата всички футболисти излязоха на терена, а наставникът Ханзи Флик и капитанът Рафиня казаха по няколко думи. Малко преди това новото попълнение Родри бе представен на привържениците на "Камп Ноу". Капитанът на Испания бе приветстван с бурни овации и скандиране на името му, докато президентът Жоао Лапорта гледаше от ложите с широка усмивка. Другите летни попълнения - Антъни Гордън и Карим Адейеми, също бяха приветствани от феновете.

Родри, който ще носи номер 16 в новия си клуб, не взе участие в срещата и не се знае кога ще направи своя дебют, тъй като тази сутрин той направи първа тренировка с отбора. Барсе започва новия сезон в Ла Лига в неделя с гостуване на Елче.

"Имаме страхотен отбор, благодарение на Деко и президента. Готови сме да се борим за всички трофеи. Имаме нужда от всички фенове на Барса. Заедно сме по-силни", заяви Флик при представянето.

Рафиня първо пожела бързо оздравяване на младия Рууни Барджи, който претърпя тежка контузия. След това той поздрави световните шампиони Испания. "Да носиш тази фланелка е огромна отговорност, но е едно от най-красивите неща, които съм преживявал. Така ще бъде и за новите попълнения. Ще продължим да растем като отбор", допълни бразилецът.

Барселона в момента не разполага с типичен централен нападател след напускането на Роберт Левандовски. Феновете се надяват клубът да привлече такъв до края на месеца, но днес Флик заложи на 18-годишния египетски талант Хамза Абделкарим. По крилата действаха Рафиня и Ламин Ямал, а Педри и Гави започнаха на пейката и влязоха в игра през второто полувреме. След почивката неофициален дебют направиха Гордън и Адейеми.

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Снимки: Imago

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