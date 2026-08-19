Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Стотици фенове на Барселона заляха популярна певица с поздравления за трансфера на Родри

Стотици фенове на Барселона заляха популярна певица с поздравления за трансфера на Родри

  • 19 авг 2026 | 13:30
  • 1842
  • 14
Стотици фенове на Барселона заляха популярна певица с поздравления за трансфера на Родри

Най-новото попълнение на Барселона Родри е сред малцината големи футболни звезди, които нямат профил в Инстаграм. Въпреки това феновете на отбора намериха любопитен начин да го приветстват в клуба, макар и с различен адресат.

Барселона се похвали с капитана на Испания
Барселона се похвали с капитана на Испания

Става въпрос за популярната американска певица Оливия Родриго, която има 42 милиона последователи в социалната мрежа. През последните дни най-скорошните публикации на музикалната изпълнителка бяха залети със стотици съобщения от фенове на каталунците с едно и също послание: “Добре дошла в Барселона💙♥️”. Въпросните коментари събраха хиляди харесвания, макар и да не са предназначени за певицата.

Оливия Родриго все пак наистина има нещо общо с Барселона, тъй като в едно от изданията на Ел Класико през миналия сезон клубът избра да промотира именно нейното лого като част от традиционната си кампания с основния си спонсор “Спотифай”, в която рекламира музикални изпълнители в сблъсъците си с Реал Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Николета вдигна градусите в Инстаграм

Николета вдигна градусите в Инстаграм

  • 18 авг 2026 | 11:39
  • 5161
  • 15
Роднините на покойния Янис Тима искат предбрачният договор с бившата му съпруга да бъде анулиран

Роднините на покойния Янис Тима искат предбрачният договор с бившата му съпруга да бъде анулиран

  • 18 авг 2026 | 11:34
  • 25449
  • 5
Бившата на НБА легенда напомни за формите си

Бившата на НБА легенда напомни за формите си

  • 17 авг 2026 | 17:33
  • 4880
  • 11
Волейболен национал ще става баща

Волейболен национал ще става баща

  • 17 авг 2026 | 16:55
  • 5136
  • 18
Спортна журналистка с нова доза сексапил

Спортна журналистка с нова доза сексапил

  • 17 авг 2026 | 14:59
  • 4609
  • 10
Деси Божилова се омъжи

Деси Божилова се омъжи

  • 16 авг 2026 | 10:12
  • 3685
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА вече е в Гърция

ЦСКА вече е в Гърция

  • 19 авг 2026 | 12:41
  • 4377
  • 27
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 234
  • 0
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 2490
  • 10
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 32572
  • 29
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 10249
  • 48
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 10624
  • 0