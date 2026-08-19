Стотици фенове на Барселона заляха популярна певица с поздравления за трансфера на Родри

Най-новото попълнение на Барселона Родри е сред малцината големи футболни звезди, които нямат профил в Инстаграм. Въпреки това феновете на отбора намериха любопитен начин да го приветстват в клуба, макар и с различен адресат.

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Става въпрос за популярната американска певица Оливия Родриго, която има 42 милиона последователи в социалната мрежа. През последните дни най-скорошните публикации на музикалната изпълнителка бяха залети със стотици съобщения от фенове на каталунците с едно и също послание: “Добре дошла в Барселона💙♥️”. Въпросните коментари събраха хиляди харесвания, макар и да не са предназначени за певицата.

Rodri doesn’t have a social media account so Barca fans rolled up to Olivia RODRIgo’s page 🗿 pic.twitter.com/WiensO4Vs1 — Troll Football (@TrollFootball) August 18, 2026

Оливия Родриго все пак наистина има нещо общо с Барселона, тъй като в едно от изданията на Ел Класико през миналия сезон клубът избра да промотира именно нейното лого като част от традиционната си кампания с основния си спонсор “Спотифай”, в която рекламира музикални изпълнители в сблъсъците си с Реал Мадрид.

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