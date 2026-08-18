Родри: Решението беше тежко, но Барса беше първият ми избор

Най-новото попълнение на Барселона Родри веднага беше представен пред местните медии след обявяването на трансфера си от Манчестър Сити. На специалната пресконференция на “Камп Ноу” полузащитникът сподели причините да избере именно каталунците и с какви очаквания се присъединява към тях.

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“Първото, което бих искал да кажа, е, че съм много доволен да бъда тук с вас в един толкова специален ден за мен, моите хора и семейството ми. Това е много важна глава за мен. Решението беше тежко, най-вече заради напускането ми на Сити - клуб, който ми даде всичко и ме направи много щастлив. Винаги ще съм благодарен на хората там, които разбраха, че това беше подходящ момент да си тръгна. Барселона е много голям клуб и е ориентир на световно ниво заради разбиранията си за футбола и ценностите, които представлява. Както знаете, имах и други опции, но Барса беше първият ми избор, като го казах и на Жоан Лапорта.

Тук съм, за да играя. Операцията ми не беше кой знае какво и веднага ме изписаха. Надявам се, че още утре ще мога да тренирам нормално. Както реши треньорът. Тъкмо приключих трансфера си и се надявам възможно най-скоро да съм на разположение на Ханзи Флик. Прекарах почти два месеца заедно с много от новите ми съотборници, така че получих топло посрещане. Това е много млада съблекалня с желание за големи успехи. Надявам се да допринеса с това, заради което са ме взели. Влизам в една единна и ентусиазирана съблекалня.

Говорих и с Ханзи, който изрази своето вълнение. Много съм мотивиран да тренирам с него. Той има много смела идея за играта, която доста ми допада. Все още имам поле за развитие, така че той може да допълни моите качества. Поддържах повече контакти с Деко и Жоан. Това е един директен треньор, който ти казва какво иска от теб. При мен става въпрос за опит, от който се нуждае отборът. Трябва да вдъхновявам моите съотборници и да допринасям. И преди съм казвал, че Серхио Бускетс е голям образец. Разбирам сравненията помежду ни заради позицията и стила. Това е привилегия. Имаме както сходни, така и различни качества. Винаги съм му се възхищавал и съм се опитвал да попивам неща от него. Сега той е в дубъла, така че ще го гледам малко повече. Той е мой голям приятел, съотборник и образец.

Welcome to FC Barcelona, Rodri! 💙❤️ pic.twitter.com/voCFDwqt5D — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Що се отнася до Хулиан Алварес, по принцип съм внимателен с играчите, които не са част от клуба. Уважавам Атлетико Мадрид, а Хулиан е голям футболист и един от най-добрите нападатели. Само това мога да кажа. Ясно е, че Деко и ръководството постоянно мислят за това как да подобрят състава. Марк Бернал? Аз съм 30-годишен играч, който пристига с опит, с който не разполагат много футболисти от този състав. Тук съм, за да допринасям и да споделям от опита ми с моите съотборници. Марк показва страхотен прогрес и се възстанови невероятно от своята контузия. Надявам се да му помагам във всичко възможно и да го науча на важни неща. Той може да израсне покрай мен, което е от значение. Ламин Ямал разбира футбола на колективно ниво. Тук сме, за да печелим трофеи, а на индивидуалните отличия не обръщаме толкова внимание. Те са следствие на добре направените неща. Ламин има невероятен прогрес.

Когато пристигаха оферти, първата стъпка беше да разбера, че етапът ми в клуба беше приключил, така че трябваше да си потърся нов отбор. Известно време го асимилирах. Това беше най-специалният клуб, в който съм бил. Разучавах и анализирах, като заинтересованите клубове бяха много големи. Заедно със семейството ми и моите хора взехме решението, което приехме за най-добро. Моите избори винаги са били свързани със спортни предизвикателства. Барса много се развива през последните години. Тимът спечели две поредни титли, което е доста трудно, а също така беше на крачка от жадуваната Шампионска лига. Сред причините да дойда тук не е само настоящата форма, но и потенциалът. В средата на терена сме възхитителни. Във всички линии имаме много големи играчи. Искам да предам желанието да продължаваме да се подобряваме”, коментира Родри.

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