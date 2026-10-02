Локомотив (София) уреди двама нови за "железничарското" дерби

Локомотив (София) ще може да разчита на две от новите си попълнения за предстоящия двубой със своя съименник от Пловдив, който е в столичния квартал „Надежда“ веднага след паузата за националните отборите. Столичните „железничари“ успяха да картотекират нигерийския ляв защитник Дейвид Огага и централния нападател от Демократична Република Конго Катулонди Кати, разбра Sportal.bg.

Новите африкански попълнения ще бъдат на разположение на старши треньора Любослав Пенев, след като документите им за престой и работа бяха уредени и бяха картотекирани в БФС малко повече от месец, след като клубът обяви официално тяхното привличане. Крайният бранител Дейвид Огага, който е на 24 години, е бивш юношески национал на Нигерия и идва от полския Гурник (Ленчна). В кариерата си той е носил екипите на Сабортало от Грузия и Петржалка от Словакия. Централният нападател Катулонди Кати идва от първенството на Узбекистан, където носи екипа на местния Навбахор. Кати е бивш нападател и на мароканския Хасания. Така новите чуждестранни попълнения станаха общо четири, като преди това бяха привлечени десният защитник Антонио Ейро и полузащитникът Мохамед Медфай.

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