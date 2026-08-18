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2 000 фенове на АЕК идват на "Васил Левски" за сблъсъка с Левски

  • 18 авг 2026 | 17:22
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2 000 фенове на АЕК идват на "Васил Левски" за сблъсъка с Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - АЕК

Около 2 000 привърженици на АЕК се очаква да подкрепят гръцкия шампион тази вечер в София в първия мач срещу Левски от плейофите на Шампионската лига. Те ще бъдат настанени в обособения гостуващ сектор на Националния стадион.

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Преди минути от Левски обявиха, че абсолютно всички билети за днешния мач от плейофната фаза на Шампионската лига са продадени и се очаква изключителна атмосфера на "Васил Левски".

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