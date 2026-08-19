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Битката от Европейското в скока на дължина се пренася и на Диамантената лига в Лозана

  • 19 авг 2026 | 11:03
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Божидар Саръбоюков ще направи поредния си старт в Диамантената лига през този сезон в Лозана в петък, а битката от Европейското първенство в Бирмингам, където той спечели бронзов медал, ще се повтори и на швейцарска земя. Възпитаникът на Димитър Карамфилов ще се изправи отново срещу еврошампиона Милтиадис Тентоглу (Гърция), срещу сребърния медалист Симон Ехамер (Швейцария), срещу световния първенец в зала от Торун тази зима Гершон Балде (Португалия) и срещу младия талант на Сърбия Лука Бошкович.

7 Посрещане на бронзовия медалист Божидар Саръбоюков

Сред участниците в Лозана ще бъдат още световният рекордьор при юношите Хорхе Ходелин (Куба), световният шампион от Доха 2019 и златен медалист от Игрите на Британската общност Теджей Гейл (Ямайка), сребърният олимпийски медалист Уейн Пинък (Ямайка) и Анвар Анваров (Узбекистан).

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Снимки: Gettyimages

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