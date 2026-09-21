Кениецът Чумба триумфира на маратона в Буенос Айрес

Кенийският бегач Бетвел Кибет Чумба спечели международния маратон в Буенос Айрес в неделя, завършвайки 42.195-километровото трасе за 2:08:23 часа. При жените първа финишира неговата сънародничка Ребека Кангого Чесир. 35-годишният Чумба беше последван на подиума от Джон Хакизимана от Руанда, който постигна време от 2:08:39, и кениеца Феликс Киптоо Кирва, който спря хронометъра на 2:10:24.

Състезанието привлече 16 384 бегачи. От тях 10 615 бяха аржентинци, а 5 769 бяха чуждестранни атлети, представляващи 64 държави от пет континента. Всички 24 провинции и автономни юрисдикции на Аржентина имаха поне по един представител, а 5 246 от участниците бяха жени.

При жените победителка стана Ребека Кангого Чесир от Кения с време 2:23:36. Нейните сънароднички Рода Джепкорир Тануи завърши втора с 2:24:49, а Ема Черуто Ндива зае третото място с 2:26:55.

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