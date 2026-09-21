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Маринела Нинева с личен рекорд за годината в Копенхаген

  • 21 сеп 2026 | 00:38
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Маринела Нинева с личен рекорд за годината в Копенхаген

Маринела Нинева записа личен рекорд за годината в полумаратона на Световното първенство по шосейни бягания в Копенхаген, Дания. В надпреварата участва и Девора Аврамов.

Нинева финишира на 73-о място с личен рекорд за 2026-а от 1:14.30 час. Атлетката от Дряново бягаше всяко 5 км под 18 минути като започна със 17:45 - 17:38 (35:23 на 10 км) – 17:54 (53:17 на 15 км) и 17:28 (1:10:45 на 20 км). Личният рекорд на 33-годишната Маринела в 1:14:00 и тя остана само на половин минута от него.

Аврамова зае 83-а позиция при елитните атлетки, участващи в надпреварата, с 1:16:44. Възпитаничката на треньора Иван Попов тръгна много амбициозно темпо с 16:49 на първите 5 км, което бе предпоставка за атака на националния рекорд.

Темпото й все още бе високо на 10 км – 34:12, но във втората част на състезанието тя намали значително скоростта и изостана от призовите места.

В същото време световната шампионка на крос кънтри от началото на тази година Агнес Нгетич (Кения) бягаше със страхотно темпо и постави нов световен рекорд в бягане само за жени – 1:05.15 час.

65 000 любители и професионални атлети бягаха по улиците на Копенхаген на дистанции 1 миля (1609 м), 5 км и полумаратон, като сред тях бяха и десетки българи.

Мартин Балабанов и Иван Андреев участваха на 1 миля и завършиха съответно на 49-о място с 4:15.26 минути и на 55-о с 4:30.42.

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