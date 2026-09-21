Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в маратона на София през тази година

Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в лекоатлетическия маратон на София през следващия месец, съобщиха организаторите. Българската столица ще бъде домакин на 43-ото издание на Wizz Air Sofia Marathon на 10 и 11 октомври. Общият награден фонд е 14550 евро, а до средата на септември за участие са се записали около 1400 чужденци.

По програма на 10 октомври ще се проведат масовото бягане на 5 км. и дисциплината от 10 км., а на 11 октомври са стартовете в полумаратона на 21,1 км., в класическия маратон на 42,195 км. и в новата дисциплина RelayRun – щафета 2 x 21,1 км., в която двама бегачи преминават маратонската дистанция. Поради високия интерес квотите за класическия маратон и за полумаратона са изчерпани 10 дни преди края на редовната регистрация.

Маршрутът на Wizz Air Sofia Marathon преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия на пл. „Княз Александър I“, храм-паметникът „Александър Невски“, Народното събрание, Ларгото, пл. „Света Неделя“, ул. Алабин, бул. Васил Левски и Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията - мостът „Чавдар”.

“Международният интерес към маратона е важна стъпка в създаването на видимост за София като модерна европейска дестинация за активен туризъм, тъй като съчетава два силни мотива за пътуване - спорт и преживяване. За много от чуждестранните участници състезанието е повод не просто да посетят България, а да останат в София, да разгледат града и да го преживеят по необичаен начин - буквално “в движение“, коментираха организаторите от Wizz Air Sofia Marathon.

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