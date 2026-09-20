Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

Шосейният пробег “Карнобат“, част от спортния календар на БФЛА, се проведе на 19 септември.
Ето и победителите в отделните възрастови групи:
Мъже – 5 км: Александър Спасов (Мисионис – Търговище) – 18:17
Жени – 4 км: Наталия Кременска (Евър – Варна) – 15:54
Юноши под 20 г. – 4 км: Стилиян Александров (Тийм Попов – Стара Загора) – 14:12
Девойки под 20 г. – 3 км: Зара Илиева (Берое – Стара Загора) – 11:26
Юноши под 18 г. – 3 км: Борис Генчев (Лудогорец – Разград) – 11:02
Девойки под 18 г. – 2 км: Алис Илиева (Берое – Стара Загора) – 7:44
Момчета под 16 г. – 2 км: Данаил Чотов (Тийм Клявков – Пловдив) – 6:55
Момичета под 16 г. – 1 км: Мирела Цингова (Евър – Варна) – 3:33
Снимка: БФЛА