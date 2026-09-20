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  3. Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

  • 20 сеп 2026 | 14:12
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Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

Шосейният пробег “Карнобат“, част от спортния календар на БФЛА, се проведе на 19 септември.

Ето и победителите в отделните възрастови групи:

Мъже – 5 км: Александър Спасов (Мисионис – Търговище) – 18:17

Жени – 4 км: Наталия Кременска (Евър – Варна) – 15:54

Юноши под 20 г. – 4 км: Стилиян Александров (Тийм Попов – Стара Загора) – 14:12

Девойки под 20 г. – 3 км: Зара Илиева (Берое – Стара Загора) – 11:26

Юноши под 18 г. – 3 км: Борис Генчев (Лудогорец – Разград) – 11:02

Девойки под 18 г. – 2 км: Алис Илиева (Берое – Стара Загора) – 7:44

Момчета под 16 г. – 2 км: Данаил Чотов (Тийм Клявков – Пловдив) – 6:55

Момичета под 16 г. – 1 км: Мирела Цингова (Евър – Варна) – 3:33

Снимка: БФЛА

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