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Алмгрен подобри европейския рекорд и спечели златото на полумаратона в Копенхаген

  • 20 сеп 2026 | 14:43
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Алмгрен подобри европейския рекорд и спечели златото на полумаратона в Копенхаген

Шведският атлет Андреас Алмгрен подобри собствения си европейски рекорд в полумаратона, постигайки време от 58:06, за да спечели златния медал на Световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген (Дания) по-рано днес.

Само пет седмици след като триумфира на 10 000 метра на Европейското първенство в Бирмингам с време 27:23.44, Алмгрен приложи различна тактика. Той изглеждаше спокоен и уверен, докато се движеше зад дългогодишния лидер в състезанието Николас Кипкорир от Кения, преди да предприеме решителната си атака в последните 300 метра, за да финишира с победното време от 58:06.

“Чувствах се изключително силен в последните няколко километра. Не ми беше останала една или две скорости, а три или четири. Усещах, че опонентите ми могат да опитат каквото си поискат, но нямаше да позволя този златен медал да ми се изплъзне“, заяви Алмгрeн.

Алмгрен подобри с повече от половин минута предишния си европейски рекорд от 58:41, поставен във Валенсия миналия октомври, когато стана първият европеец в историята, слязъл под границата от 59 минути. С това постижение той се изкачи до девето място във вечната световна ранглиста на полумаратона.

Шведът спечели с преднина от пет секунди пред Кипкорир, който завърши с време 58:11. Двукратният олимпийски шампион на 10 000 метра от Уганда Джошуа Чептегей допълни подиума с бронзов медал и време 58:26.

Следващата цел пред Алмгрен е маратонът на Ню Йорк на 1 ноември. Той ще продължи подготовката си за своя дебют в маратонската дистанция на висока надморска височина в Аризона.

“Още утре заминавам за Аризона (САЩ), за да започна височинна подготовка преди маратона. Ще остана там няколко седмици, след което ще отида в Ню Йорк, за да си почина преди състезанието. Този златен медал е много добър знак за мен, че правя нещо както трябва.“

“В същото време бягането на маратон е нещо съвсем различно. Не знам как ще реагира тялото ми след 35-ия километър, но съм много развълнуван да опитам. В Ню Йорк ще се опитам да бъда някъде в челото и се надявам да стигна до Сентръл Парк и да се боря за победата“, добави Алмгрен.

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Снимки: Imago

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