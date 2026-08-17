Хари Кейн: Би било фантастично да спечеля “Златната топка”

Нападателят на Байерн Хари Кейн заяви, че много би се радвал, ако спечели “Златната топка”. Той допълни, че е изключително доволен от миналия сезон. Англичанинът коментира и ситуацията с договора му, като каза, че скоро ще говори с ръководството на баварците.

“Много съм горд от сезона, който изиграх. От индивидуална гледна точка “Златната топка” е най-голямата награда, която един играч може да получи, но решението не е в моите ръце. Аз направих, каквото можах, с представянето си. Разбира се, би било фантастично, ако се случи. Но остават 2-3 месеца преди да се вземе решение. Много съм горд от това, което постигнах с Байерн и националния отбор. Сега се концентрирам върху предстоящия сезон. Имаме големи амбиции и цели”, заяви Кейн.

Harry Kane sur le Ballon d’Or :



"Le sort du Ballon d’Or n’est pas entre mes mains. J’ai fais ce que j’ai pu en termes de performances, ça se joue maintenant sur des choses dont je n’ai pas le contrôle. Nous verrons ce qui arrive."@SkySportDE pic.twitter.com/Eb9STqqAwn — Actu Bayern (@ActuBayern_) August 17, 2026

Попитан дали ще е титуляр срещу Борусия (Дортмунд) в мача за Суперкупата на Германия в края на седмицата, капитанът на Англия отговори: “Не е сигурно. Говорих с треньора за това. Имам само една седмица предсезонна подготовка, но съм свикнал с бързата адаптация. Играл съм в тези турнири почти всяка година от кариерата ми. Ще визим. Дали ще са 90 минути или 45 ще бъде определено от това как се чувствам през седмицата.

На въпрос за договора му, той заяви: “Имам договор само за още една година и сега е времето да говорим за това. Ще го обсъдим следващата или по-следващата седмица. И двете страни са напълно спокойни по този въпрос.

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Снимки: Imago