Селтик направи решителна крачка към основната фаза

Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига. "Детелините" спечелиха с 3:0 домакинството си на австрийския ЛАСК и са в отлична позиция преди реванша. Първото попадение в мача бе дело на Бенямин Нигрен, а с два великолепни гола се отличи колумбийския нападател Камило Дуран. Гостите имаха своите моменти и на два пъти прати топката в мрежата на съперника през първото полувреме, но и в двата случая головете бяха отменени поради засада.

ЛАСК шокира "Селтик Парк" 30 секунди след началото на двубоя. Камерън Картър-Викърс не прецени една топка и Моузес Усор се откъсна и и се разписа, но флагът за засада бе вдигнат. Селтик изглеждеше нервен, а гостите започнаха по-уверено въпреки тактиката си. Австрийците седяха дълбоко в половината си и разчитаха на контраатаки, но планът им можеше да успее.

Two goals from Camilo Duran helps give Celtic a comfortable lead in their UEFA Champions League play-off first leg against LASK 💪 pic.twitter.com/VGvtVTqBLV — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) August 19, 2026

Те обаче получиха гол след момент на брилянтност от страна на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. Този гол промени динамиката на мача, въпреки че ЛАСК стигна до ново попадение, което пак не бе зачетено поради засада. В този период и двата отбора имаха възможности преди Дуран да удвои аванса на "детелините" с мощен удар от въздуха.

След почивката Селтик и удар на Калъм Макгрегър срещна гредата след рикошет. В 67-ата минута Дуран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. Колумбиецът, който пристигна през лятото от Карабах, бързо започна да се превръща в любимец на феновете на домакините. Шампионите на Австрия показаха, че могат да бъдат опасни, но задачата им след седмица в Линц изглежда много тежка.

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Снимки: Imago