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Европейският опит си каза думата: Бодьо/Глимт докосва Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 23:54
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Европейският опит си каза думата: Бодьо/Глимт докосва Шампионската лига

Бодьо/Глимт победи с 3:1 като гост НЕК Неймеген и направи огромна крачка към ново участие в основната фаза на Шампионската лига, където отборът дебютира през миналия сезон и остави повече от добри впечатления.

Норвежците показаха завидна ефективност и вкараха три гола с общо 4 точни удара в хода на срещата. НЕК пък не успя да се надскочи още веднъж, след като в предишната фаза на квалификациите отстрани гръцкия гранд Олимпиакос.

Резултата на "Гофертщадион" откри Сондре Фет в 25-ата минута. Йенс Хауге проби отляво и с каскада от финтове нахлу в наказателното поле, а последвалото центриране беше засечено от отлично пласирания Фет.

НЕК Неймеген имаше значително предимство в притежанието на топката, а до почивката създаде и няколко нелоши положения пред вратата на Никита Хайкин, но не можа да изравни. Вместо това, в 44-тата минута Бодьо/Глимт получи дузпа и Андреас Хелмерсен безпроблемно я реализира.

Гостите нанесоха още един съкрушителен удар в 50-ата минута, когато Хайтам Алеесами преодоля стража на нидерландците Гонсало Кретаз. Попадението падна след центриране от корнер на Патрик Берг и точен изстрел с глава.

НЕК намери сили за почетен гол в края, дело на Клемент Бишоф. Младият халф се възползва от асистенция на Душан Тадич и запази минимални шансове на своя отбор за реванша следващата седмица.

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