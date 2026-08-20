Целье се доближи до мечтата

Словенския Целье е на една крачка от основната фаза на Шампионската лига. Тимът си тръгна от гостуването на Слован (Братислава) с равенство 1:1 и е в добра позиция преди реванша.

Срещата започна отлично за домакините, които поведоха в 15-ата минута. Комбинация между Барсегян и Мартинес завърши с подаване към Роман Черепкай, който откри резултата. Така юношата на клуба направи мечтан дебют за първия отбор на 24 години. Той можеше да запише и асистенция след половин час игра, но негов съотборник не успя да засече центрирането му. Удар на Покорни пък мина покрай вратата, след като топката се отклони в играч на Целье.

Dobili to, kar smo želeli: aktiven rezultat in predstavo z mnogimi pozitivnimi zaključki. 👑💪 pic.twitter.com/rjmbS1NePS — NK Celje (@NKCelje) August 19, 2026

Гостите не застрашиха вратата на съперника през първата част, но стигнаха до изравняване четири минути преди почивката. Милот Авдий бе допуснат да напредне и с красив удар прати топката в мрежата. През второто полувреме Слован държеше инициативата, но защитата на Целье се справи отлично и не допусна нов гол.

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Снимки: Imago