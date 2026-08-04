Треньорът на ОФИ: ЦСКА и Макаби са много добри, а и вече играят мачове

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ОФИ Крит публикува видео с реакциите на футболистите и щаба на отбора по време на жребия за плейофния кръг на Лига Европа. Носителят на Купата на Гърция е потенциален съперник на ЦСКА в турнира, но преди това "червените" трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг.

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Старши треньорът на островитяните Христос Кодис коментира жребия, като постави акцент върху европейския опит и факта, че и ЦСКА, и Макаби вече имат официални мачове през сезона. "Много е важно за ОФИ Крит, че се завръща в Европа. Жребият определи трудни отбори. За нас нямаше значение срещу кой ще играем. Това са два много добри отбора с европейски опит и на този етап това определено е от значение. Два отбора, които имат официални мачове", заяви наставникът.

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Снимки: Imago