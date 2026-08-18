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Обявиха носителите на "Златна корона" от Бирмингам

  • 18 авг 2026 | 13:49
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Десетимата носители на наградата “Златна корона“ бяха потвърдени след края на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което завърши в неделя.

- Мъже спринт и препятствия - Карстен Вархолм (Норвегия), 400 м/пр - 46.63 сек (рекорд на шампионатите)

- Жени спринт и препятствия - Хенриете Йегер (Норвегия), 400 м - 49.04 сек

- Мъже средни и дълги дистанции - Андреас Алмгрен (Швеция), 10 000 м - 27:23.44 мин (рекорд на шампионатите)

- Жени средни и дълги дистанции - Одри Веро (Швейцария), 800 м - 1:54.81 мин (рекорд на шампионатите)

- Мъже хвърляния - Кристиян Чех (Словения), диск - 72.51 м (рекорд на шампионатите)

- Жени хвърляния - Джесика Схилдер (Нидерландия), гюле - 20.73 м

- Мъже скокове - Арманд Дуплантис (Швеция), овчарски скок - 6.15 м (рекорд на шампионатите)

- Жени скокове - Анджелика Мозер (Швейцария), овчарски скок - 4.80 м

- Мъже шосейни бягания, многобой и щафети - Масимо Стано (Италия), маратон спортно ходене - 2:56:49 часа

- Жени шосейни бягания, многобой и щафети - София Фиорини (Италия), маратон спортно ходене - 3:15.11 часа (европейски рекорд)

Инициативата, която стартира за първи път на шампионата в Рим 2024, отличава най-добрите постижения в 10 групи дисциплини по време на европейските първенства. Всеки победител получава “Златна корона“ и паричен бонус от 50 000 евро.

Норвегия, Швейцария и Швеция излъчиха по двама победители, като петима от отличените атлети си тръгнаха от Бирмингам и с рекорди на шампионата.

Инициативата “Златна корона“ подкрепя визията на Стратегическата пътна карта на Европейската атлетика за периода 2024-2027 г. В нея състезанията и атлетите са поставени като приоритет, а една от целите е “да се утвърди Европейското първенство по лека атлетика, привличайки най-добрите спортисти и създавайки възможно най-доброто събитие за фенове, спонсори и телевизионни оператори“.

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