Брилянтна Йегер щурмува златото на 400 метра с нов национален рекорд

Хенриете Йегер надделя над изключително силна конкуренция, за да спечели финала на 400 метра при жените на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, поставяйки нов национален рекорд на Норвегия от 49.04 секунди.

Това беше второ злато от шампионата за Йегер, която в понеделник донесе победата на Норвегия в смесената щафета 4х400 метра.

Защитаващата титлата си Наталия Буковиецка от Полша взе среброто с време 50.04, като успя да изпревари с малко европейската шампионка в зала от Нидерландия Лике Клавер, която спечели бронз с 50.15.

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Снимки: Gettyimages