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Алмгрен разгроми конкуренцията на 10 000 метра и подобри 48-годишен рекорд

  • 15 авг 2026 | 23:19
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Шведът Андреас Алмгрен постигна забележителен триумф на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, спечелвайки златния медал на 10 000 метра с нов рекорд на шампионатите. Алмгрен пресече финалната линия за 27:23.44 минути, премазвайки конкуренцията и подобрявайки с повече от седем секунди предишното върхово постижение на шампионатите (27:30.99), поставено от финландеца Марти Вейнио още през 1978 година.

Победата в Бирмингам има изключителна стойност за 30-годишния атлет. Преди този успех Алмгрен имаше неудобната статистика да е завършвал на четвърто място на четири различни европейски първенства на четири различни дистанции (включително на 5000 метра през 2022 г. и на 10 000 метра през 2024 г. в Рим). След като спечели бронз на Световното първенство в Токио през 2025 г., шведът най-накрая стъпи и на най-високото стъпало на европейския пиедестал.

Сребърното отличие на 10 000 метра в Бирмингам заслужи еврошампиона от Рим 2024 Доминик Лобалу (Швейцария) с 27:42.67 мин, а световният първенец Джими Гресие (Франция) се пребори за бронзовото отличие с 28:07.90 мин.

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Снимки: Gettyimages

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