Мерцедес: Твърде рано е да фаворизираме Кими Антонели в битката за титлата

От Мерцедес смятат, че е „твърде рано“ да дадат приоритет на Кими Антонели или Джордж Ръсел в борбата за световната титла във Формула 1 през 2026 на фона на заплахата от Люис Хамилтън с Ферари.

„Сребърните стрели“ са доминиращата сила в началото на настоящия регулаторен цикъл, като спечелиха осем от първите единадесет състезания, за да си осигурят преднина от 72 точки пред Ферари при оставащи 12 кръга до края. Шест от тези победи са на сметката на Антонели, който води с 50 точки пред победителя от Барселона Хамилтън и с 59 пред съотборника си в Мерцедес и фаворит преди сезона Ръсел.

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Предвид факта, че надеждите на Ръсел за титлата вече висят на косъм, се появиха призиви Мерцедес да даде приоритет на Антонели, за да му осигури рутинно спечелване на дебютната му корона. Това е особено актуално на фона на миналата година, когато Макларън отказа да фаворизира Оскар Пиастри или бъдещия шампион Ландо Норис, което отчасти проправи пътя на Макс Верстапен от Ред Бул да предприеме късна атака.

От Мерцедес обаче не виждат причина да го правят на този етап, докато преследват първи шампионат при пилотите след седмата титла на Хамилтън през 2020 и първа конструкторска корона след осмата си през 2021.

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„Ако болид на Мерцедес може да спечели състезанието, болид на Мерцедес трябва да спечели състезанието - заяви заместник-директорът на отбора Брадли Лорд точно преди надпреварата в Унгария. - Това е на първо място, отборът е на първо място и шампионатът при конструкторите е основният фокус и основната цел на тима.

„Видяхме как битката се променя до такава степен, че мисля, че се пишеше, че има само един възможен победител в шампионата, а след това в рамките на три състезания видяхме как всичко се обърна напълно.“

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„Твърде рано е дори да мислим по този начин. Искаме да спечелим и двата шампионата, абсолютно, и ще си дадем най-добрия шанс да го направим, като докарваме двата болида до финала възможно най-често на възможно най-високи позиции.“

„Това е фокусът – болидът е надежден, поддържаме го бърз и след това даваме възможност на пилотите да дадат най-доброто от себе си, за да спечелят шампионата при пилотите.“

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„Но както казах, основният принцип е: ако Мерцедес може да спечели, Мерцедес трябва да спечели. Нямаме нищо против кой от двата болида е и ще направим необходимото, за да гарантираме, че по-бързият от тях във всяка дадена неделя може да го направи. Това е приоритетът за нас.“

Въпреки че се очакваше Мерцедес да е напът да спечели първата си конструкторска титла от пет години насам, се смяташе, че Ръсел, а не Антонели, ще води атаката.

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Причината е, че 19-годишният пилот имаше много колеблив дебютен сезон през 2025, докато Ръсел постоянно го побеждаваше, за да завърши на четвърто място в класирането.

Но британецът среща много трудности след победата си в откриващото състезание в Мелбърн. Още през следващия уикенд в Шанхай повреда в болида му коства добро представяне в квалификацията, а в Япония бе сполетян от ненавременна кола за сигурност.

Повреда в двигателя също принуди Ръсел да се оттегли от лидерска позиция в Монреал, той получи различни злополучни наказания в Монако, а в Будапеща се срина до последно място в първата обиколка заради задействане на системата против загасване на старта.

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Въпреки че Антонели също имаше своя дял от нещастия – в Барселона и на "Силвърстоун" – Ръсел се чувства особено ощетен, макар че рядко е имал и темпото на своя съотборник.

„Мисля, че без съмнение Джордж имаше лош късмет в различни състезания от техническа страна, като в Китай, където болидът, по странна причина, не искаше да запали правилно и така компрометира квалификацията му, или ситуацията с наказанието в Монако с неправилното му изтърпяване и последвалите последици. След това и червеният флаг, който усложни последствията от наказанието - допълни Лорд. - Така че мисля, че в различни моменти от годината той е имал усещането, че бедите никога не идват сами и лошият късмет сякаш води до още проблеми и още лош късмет.“

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Снимки: Gettyimages