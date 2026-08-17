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Родри получи разрешение да лети за Барселона

  • 17 авг 2026 | 09:39
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Родри получи разрешение да лети за Барселона

Носителят на "Златната топка" Родри е получил разрешение от Манчестър Сити да лети днес за Барселона, за да финализира трансфера си на "Камп Ноу". Снощи двата клуба най-сетне се споразумяха за сделката, след като преди това "гражданите" бяха отхвърлили две оферти от страна на каталунците. В крайна сметка те си стиснаха ръцете за твърда трансферна сума в размер на 60 милиона евро плюс потенциални бонуси за още около 16 милиона. Според Фабрицио Романо шест милиона от тях са лесно изпълними, а останалите 10 милиона са доста по-трудно реализуеми. Дейвид Орнстийн пък твърди, че над 11 милиона от въпросните бонуси са напълно постижими, така че на "Етихад" очакват да получат около 71,5 милиона евро, което е добра сделка, имайки предвид, че договорът на Родри с клуба изтичаше след по-малко от година.

Барселона уреди завръщането на Кансело и привличането на Родри
Барселона уреди завръщането на Кансело и привличането на Родри

Родри ще премине прегледи още днес, след което ще подпише четиригодишен договор с Барселона.

Междувременно Манчестър Сити договори още една продажба и ще получи 51 милиона паунда от Ал-Кадисия за Тижани Райндерс. Очаква се така клубът да финансира евентуалния трансфер на Енцо Фернандес от Челси, въпреки че в петък изтече първоначалният ултиматум, който лондончани бяха поставили за потенциалните купувачи на аржентинеца, за когото искат 120 милиона паунда. "Гражданите" вече похарчиха 116 милиона паунда за Елиът Андерсън, а всеки момент трябва да финализират и привличането на Аюб Буади от Лил, за когото се очаква да платят около 85 милиона. Така халфовата линия на тима ще бъде изцяло обновена.

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