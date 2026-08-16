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Манчестър Сити е много близо до заместника на Родри

  • 16 авг 2026 | 11:08
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Манчестър Сити е много близо до заместника на Родри

Манчестър Сити е близо до финализиране на преговорите за високооценения халф на Лил Аюб Буади, чиято цена е около 85 милиона паунда. 18-годишният марокански национал остана на резервната скамейка за Лил по време на приятелската среща с Евертън в събота, а треньорът Давиде Анчелоти потвърди, че се водят преговори. Френският клуб се бори да задържи полузащитника за още един сезон, но Сити и самият играч искат трансферът да се осъществи сега, което се очаква да оскъпи сделката.

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„Разбира се, че има преговори“, призна Анчелоти. „Има интерес от толкова много клубове. Той е наистина, наистина добър играч и се надявам да остане при нас!“„Той е невероятно интелигентен както на терена, така и извън него, и е много зрял. На 18 години е, но на игрището изглежда сякаш е на 32.“„Той ще бъде един от най-добрите полузащитници в Европа през следващите 10 години.“

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Барселона ще привлече Кансело до дни

Пристигането на тийнейджъра в Сити би помогнало за компенсиране на евентуалната загуба на испанския капитан Родри, който е твърдо решен да премине в Барселона. Испанският шампион е отправил трето предложение на стойност около 60 милиона паунда за 30-годишния футболист и се надява, че Сити ще се съгласи на компромисен вариант за продажба.

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Снимки: Gettyimages

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