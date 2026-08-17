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Барса продаде млад халф на Брага

  • 17 авг 2026 | 07:46
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Барса продаде млад халф на Брага

Брага постигна споразумение с Барселона за привличането на юношата на каталунците Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за пакет, включващ 10 млн. евро първоначална сума и допълнителни 2 млн. под формата на бонуси за 19-годишния талант. Очаква се Маркес да уточни безпроблемно личните си условия с португалския тим.

Маркес направи своя дебют за първия отбор на Барселона през миналия сезон, появявайки се като смяна в домакинския мач срещу Майорка от Ла Лига през февруари. Впоследствие той записа още едно участие от резервната скамейка в испанския шампионат.

Трансферът се осъществява на фона на постигнатото от Барселона принципно споразумение с Манчестър Сити за привличането на Родри на стойност 76,5 млн. евро.

Пристигането на Родри и големият брой халфове, с които разполага старши треньорът Ханзи Флик, са сред основните причини Маркес да търси възможност за редовни игрови минути другаде, а клубът е дал съгласието си за продажбата.

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