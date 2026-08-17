Барса продаде млад халф на Брага

Брага постигна споразумение с Барселона за привличането на юношата на каталунците Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за пакет, включващ 10 млн. евро първоначална сума и допълнителни 2 млн. под формата на бонуси за 19-годишния талант. Очаква се Маркес да уточни безпроблемно личните си условия с португалския тим.

Маркес направи своя дебют за първия отбор на Барселона през миналия сезон, появявайки се като смяна в домакинския мач срещу Майорка от Ла Лига през февруари. Впоследствие той записа още едно участие от резервната скамейка в испанския шампионат.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona mantain right of first refusal clause for Tommy Marqués who’s joining SC Braga.



Any future bid must be communicated first to Barça ahead of closing his potential sale. pic.twitter.com/aFVFix94Ss — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Трансферът се осъществява на фона на постигнатото от Барселона принципно споразумение с Манчестър Сити за привличането на Родри на стойност 76,5 млн. евро.

Пристигането на Родри и големият брой халфове, с които разполага старши треньорът Ханзи Флик, са сред основните причини Маркес да търси възможност за редовни игрови минути другаде, а клубът е дал съгласието си за продажбата.

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