Нови попълнения донесоха успех на Барселона над Базел в късно голово шоу

Испанският шампион Барселона спечели предпоследната си лятна контрола с 5:2 като гост на Базел. Повечето голове дойдоха в заключителните минути на мача, като четири от попаденията на каталунците бяха дело на техни нови попълнения.

Барса тотално надигра своя съперник през целия мач и заслужено се поздрави с крайния успех. Резултатът беше открит в 34-тата минута, когато Карим Адейеми получи пас от капитана Рафиня на добра позиция и със своя удар отбеляза дебютния си гол за „блаугранас“. Девет минути по-късно домакините съумяха да възстановят равенството чрез мощен шут на Жан Дукуре.

ADEYEMI’S FIRST GOAL FOR BARÇA! ⚡💙❤️ pic.twitter.com/GvIz74tNw6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2026

🚨🌍 | GOAL: JEAN DOUCOURE HAS EQUALIZED FOR BASEL! WHAT A GOAL!



Basel 1-1 Barcelona pic.twitter.com/dANBGwaO2A — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Още в 49-ата минута обаче съставът на Ханзи Флик успя да си върне преднината. Тогава Хамза Абделкарим беше точен отблизо след асистенция на Адейеми. Така 18-годишният нападател отбеляза третия си гол в предсезонната подготовка, откакто се присъедини към Барселона.

HAMZA ABDELKARIM SCORES OUR SECOND! 🇪🇬🔥 pic.twitter.com/oAmQlA5I3n — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2026

Следващите два гола в срещата пък бяха от дузпи. Първо появилият се от пейката Ламин Ямал увеличи аванса на каталунците в 81-вата минута, но само три по-късно резервата Казим Олаигбе върна едно попадение за Базел също от бялата точка.

Последните два гола в двубоя пък бяха вкарани от най-новото попълнение на Барса – 18-годишният халф Джеси Бисиву, който също влезе на терена като смяна. В 89-ата минута той прати топката в мрежата със страхотен далечен изстрел след асистенция на резервата Дани Олмо, а в добавеното време оформи крайното 5:2 с удар отблизо след пас на Ямал.

На отбора на Барселона му остава само още една контрола преди да стартира сезона си в Ла Лига, като тя е в сряда срещу египетския Ал-Ахли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages