Нови попълнения донесоха успех на Барселона над Базел в късно голово шоу

Испанският шампион Барселона спечели предпоследната си лятна контрола с 5:2 като гост на Базел. Повечето голове дойдоха в заключителните минути на мача, като четири от попаденията на каталунците бяха дело на техни нови попълнения.
Барса тотално надигра своя съперник през целия мач и заслужено се поздрави с крайния успех. Резултатът беше открит в 34-тата минута, когато Карим Адейеми получи пас от капитана Рафиня на добра позиция и със своя удар отбеляза дебютния си гол за „блаугранас“. Девет минути по-късно домакините съумяха да възстановят равенството чрез мощен шут на Жан Дукуре.
Още в 49-ата минута обаче съставът на Ханзи Флик успя да си върне преднината. Тогава Хамза Абделкарим беше точен отблизо след асистенция на Адейеми. Така 18-годишният нападател отбеляза третия си гол в предсезонната подготовка, откакто се присъедини към Барселона.
Следващите два гола в срещата пък бяха от дузпи. Първо появилият се от пейката Ламин Ямал увеличи аванса на каталунците в 81-вата минута, но само три по-късно резервата Казим Олаигбе върна едно попадение за Базел също от бялата точка.
Последните два гола в двубоя пък бяха вкарани от най-новото попълнение на Барса – 18-годишният халф Джеси Бисиву, който също влезе на терена като смяна. В 89-ата минута той прати топката в мрежата със страхотен далечен изстрел след асистенция на резервата Дани Олмо, а в добавеното време оформи крайното 5:2 с удар отблизо след пас на Ямал.
На отбора на Барселона му остава само още една контрола преди да стартира сезона си в Ла Лига, като тя е в сряда срещу египетския Ал-Ахли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages