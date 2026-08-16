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  3. Колумбийски национал пристигна за трансфера си в Ювентус

Колумбийски национал пристигна за трансфера си в Ювентус

  • 16 авг 2026 | 17:33
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Колумбийски национал пристигна за трансфера си в Ювентус

Защитникът на Болоня Джон Лукуми пристигна в Торино, за да премине медицинските си прегледи преди своя трансфер в Ювентус, потвърдиха „бианконерите“.

„Старата госпожа“ ще плати 20 млн. евро с бонуси на „рособлу“, а самият играч ще подпише петгодишен договор при заплата от 2,5 млн. евро на сезон, след като отказа по две оферти от Англия и Турция. 28-годишният Лукуми прекара четири сезона в Болоня, откъдето платиха 8 млн. евро на Генк за него. През това време колумбийският национал изигра 152 мача с два гола и четири асистенции за досегашния си тим.

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