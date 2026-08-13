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  3. Ботев (Враца) уреди последното ново попълнение

Ботев (Враца) уреди последното ново попълнение

  • 13 авг 2026 | 10:56
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Ботев (Враца) уреди последното ново попълнение

Ботев (Враца) ще уреди с картотека последното попълнение Мартин Димитров. Централният защитник ще бъде на разположение на старши треньора Тодор Симов за гостуването на ЦСКА. Мачът на стадион "Васил Левски" е в неделя от 19:00 часа. Бранителят пристигна в клуба от италианския Сампдория. 190-сантиметровият защитник е юноша на ЦСКА 1948, откъдето прави следващата крачка в развитието си и преминава в Италия.

Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици
Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

Именно в ариергарда са най-сериозните пробойни за врачани от началото на сезона, като за тях допринесоха и контузии на някой от защитниците. Последно в лазарета влезе Лазар Боянов. Той бе в групата срещу Славия, но бе записан само заради бройката и все още не е възстановен. Наказан за двубоя с "армейците" е един от капитаните Иван Горанов. Опитният защитник получи червен картон при загубата с 0:3 от "белите" в предишния кръг.

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