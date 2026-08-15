Анатоли Нанков се завърна в ЦСКА

Школата на ЦСКА привлече много силен кадър. Бившият капитан и треньор на армейците Анатоли Нанков поема юношите до 17 години и ще преследва титлата в Елитната група. Новината потвърди самият той пред "Тема Спорт".

Анатоли Нанков похвали ново попълнение на ЦСКА

57-годишният специалист е получил поканата от новия ръководител в червената академия Бойко Величков. За последно Нанков води Монтана в елита през миналата есен. Той има 200 мача, 19 гола, 2 титли и 2 купи на България с червената фланелка, като неколкократно е бил помощник в първия отбор в щаба на Стойчо Младенов. През пролетта на 2024-та за кратко бе част и от екипа на Стамен Белчев.

Червената школа очаква съвсем скоро да се премести на новата база в близост до Летище София, където два от терените са готови за използване. За момента юношите до 17 години тренират на комплекса на ПЖИ.

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