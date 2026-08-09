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Новият мениджър на Нюкасъл заяви, че пред неговите футболисти предстои много работа

  • 9 авг 2026 | 12:19
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Новият мениджър на Нюкасъл заяви, че пред неговите футболисти предстои много работа

Новият мениджър на Нюкасъл Матиас Яйсле заяви, че има много работа пред младия му отбор. Специалистът дебютира начело с победа с 2:1 над Валенсия в приятелски мач в събота. Филип Угринич даде преднина на “прилепите” в началото на двубоя, но “свраките” направиха пълен обрат на „Местайя“, след като резервата Йоан Уиса отбеляза две попадения през второто полувреме.

„Днес беше приятелски мач. Няма да празнуваме много. Доста сме балансирани. Знаем за какво става въпрос. Сега е предсезонна подготовка и все още работим върху много неща“, каза Яйсле след срещата. Победата беше помрачена от контузия на крилото Антъни Еланга, който беше изнесен на носилка след нарушение от защитника на Валенсия Хосе Гая, на когото беше показан червен картон. Наставникът обаче уточни, че шведският национал изглежда е избегнал сериозна контузия. „Изглежда не е зле, така че сме доволни. Надявам се да е така, тогава той може да започне отново следващата седмица. Определено се страхувах, но сега съм по-спокоен, тъй като медицинският щаб даде почти зелена светлина, че няма нищо сериозно“, допълни треньорът.

Яйсле, назначен в сряда след напускането на Еди Хау, наследи състав в преход след напускането на ключови играчи като Бруно Гимараеш, Сандро Тонали и Антъни Гордън. „Времето е ключът. Те са млади момчета. Няма лесно във футбола, особено на най-високо ниво, но ние сме тук, за да им помогнем“, коментира още той.

Нюкасъл започва кампанията си в Премиър лийг срещу Ливърпул на 23 август.

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Снимки: Gettyimages

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