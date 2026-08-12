Новият мениджър на Нюкасъл не е притеснен от промените в отбора и демонстрира амбиция

Новият мениджър на Нюкасъл Юнайтед - Матиас Яйсле, отказва да позволи на напусналите футболисти да нарушат работата му в отбора и настоява, че вижда възможност да се възползва от създалата се ситуация. 38-годишният германец беше назначен през миналата седмица след напускането на Еди Хау и наследи тим, който загуби трима от основните си играчи в рамките на един и същ трансферен прозорец - крилото Антъни Гордън, полузащитника Сандро Тонали и капитана Бруно Гимараеш.

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"Винаги е голямо предизвикателство, когато има период на промяна. Сега не е моментът да се оплакваме, няма логика в това да виждаме негативните неща. Искаме да се възползваме от ситуацията и това е нашият подход от първия ден. Ние сме тук да си вършим работата. Искаме да подкрепяме играчите в сегашния състав. Ще има промени в следващите дни и седмици, но засега единственият ни фокус е върху ежедневната работа, която зависи от нас. Само това е важно в момента", заяви Матиас Яйсле пред медиите.

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Германският специалист пристига в североизточна Англия с две титли от австрийската Бундеслига с Ред Бул Залцбург до името си, както и два поредни успеха в азиатската Шампионска лига с Ал-Ахли. Той обаче не пожела да коментира потенциалните нови попълнения в състава на "свраките". "Очевидно се намираме в момент на промяна. Играчите, които напуснаха клуба, бяха със страхотен характер и с много опит. Те оставят вакуум след себе си. Или ще променим нещо в състава като привлечем нови играчи, или други футболисти ще трябва да запълнят празнината, оставена от напусналите в тези позиции и лидерски роли. Доста съм оптимистичен, можем да се справим и при двата сценария", обясни той.

Въпреки затрудненията, Яйсле беше категоричен, че има ясна представа за начина, по който иска отборът му да играе. "Фразата, която описва начина, по който Нюкасъл трябва да играе, е интензивен, агресивен и разбира се успешен футбол. В крайна сметка най-важното е мога да кажа аз и точно затова стоя тук. Подходът ни като треньорски щаб и идентичността, с която е известен Нюкасъл, са свързани толкова добре и точно затова си пасваме перфектно - ще бъде вълнуващо", завърши германецът. Сезонът във Висшата лига за Нюкасъл започва на 23 август с домакинство срещу Ливърпул на "Сейнт Джеймсис Парк".

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