Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Новият мениджър на Нюкасъл не е притеснен от промените в отбора и демонстрира амбиция

Новият мениджър на Нюкасъл не е притеснен от промените в отбора и демонстрира амбиция

  • 12 авг 2026 | 11:25
  • 636
  • 0

Новият мениджър на Нюкасъл Юнайтед - Матиас Яйсле, отказва да позволи на напусналите футболисти да нарушат работата му в отбора и настоява, че вижда възможност да се възползва от създалата се ситуация. 38-годишният германец беше назначен през миналата седмица след напускането на Еди Хау и наследи тим, който загуби трима от основните си играчи в рамките на един и същ трансферен прозорец - крилото Антъни Гордън, полузащитника Сандро Тонали и капитана Бруно Гимараеш.

Арсенал веднага показа Бруно Гимараеш пред феновете
Арсенал веднага показа Бруно Гимараеш пред феновете

"Винаги е голямо предизвикателство, когато има период на промяна. Сега не е моментът да се оплакваме, няма логика в това да виждаме негативните неща. Искаме да се възползваме от ситуацията и това е нашият подход от първия ден. Ние сме тук да си вършим работата. Искаме да подкрепяме играчите в сегашния състав. Ще има промени в следващите дни и седмици, но засега единственият ни фокус е върху ежедневната работа, която зависи от нас. Само това е важно в момента", заяви Матиас Яйсле пред медиите.

Пиер-Емил Хьойберг отказа да премине в Нюкасъл
Пиер-Емил Хьойберг отказа да премине в Нюкасъл

Германският специалист пристига в североизточна Англия с две титли от австрийската Бундеслига с Ред Бул Залцбург до името си, както и два поредни успеха в азиатската Шампионска лига с Ал-Ахли. Той обаче не пожела да коментира потенциалните нови попълнения в състава на "свраките". "Очевидно се намираме в момент на промяна. Играчите, които напуснаха клуба, бяха със страхотен характер и с много опит. Те оставят вакуум след себе си. Или ще променим нещо в състава като привлечем нови играчи, или други футболисти ще трябва да запълнят празнината, оставена от напусналите в тези позиции и лидерски роли. Доста съм оптимистичен, можем да се справим и при двата сценария", обясни той.

Въпреки затрудненията, Яйсле беше категоричен, че има ясна представа за начина, по който иска отборът му да играе. "Фразата, която описва начина, по който Нюкасъл трябва да играе, е интензивен, агресивен и разбира се успешен футбол. В крайна сметка най-важното е мога да кажа аз и точно затова стоя тук. Подходът ни като треньорски щаб и идентичността, с която е известен Нюкасъл, са свързани толкова добре и точно затова си пасваме перфектно - ще бъде вълнуващо", завърши германецът. Сезонът във Висшата лига за Нюкасъл започва на 23 август с домакинство срещу Ливърпул на "Сейнт Джеймсис Парк".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 849
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 330
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 659
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 2447
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 8859
  • 2
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 5667
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24289
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3754
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3729
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 10337
  • 9
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23871
  • 37
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12212
  • 5