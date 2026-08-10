Пиер-Емил Хьойберг отказа да премине в Нюкасъл

Полузащитникът на Марсилия Пиер-Емил Хьойберг е отказал предложението да премине в Нюкасъл, съобщи журналистът Фабрицио Романо.
31-годишният халф бе спряган за трансфер в английския клуб, но не е бил заинтересован от предложението, което е получил. В Нюкасъл се надяваха, че ще успеят да вземат Хьойберг за заместник на напусналите Сандро Тонали и Бруно Гимараеш, които оставиха дупка в центъра на терена за "свраките", преминавайки съответно в Тотнъм и Арсенал.
От Нюкасъл бяха готови да платят исканата трансферма сума от Марсилия за футболиста, който има сериозен опит в Англия. Той игра за Саутхамптън между 2016 и 2020 година, както и за Тотнъм между 2020 и 2024 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google