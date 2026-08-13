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От Нюкасъл се насочват към бивша цел на Ман Юнайтед

  • 13 авг 2026 | 14:32
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От Нюкасъл проявяват сериозен интерес към полузащитника на Брайтън Карлос Балеба, съобщава “Дейли Мейл”. “Свраките” бяха принудени да се разделят с някои от най-силните си футболисти в последните няколко години като Антъни Гордън, Сандро Тонали и Бруно Гимараеш, както и мениджърът на тима Еди Хау.

От “Сейнт Джеймсис Парк” обаче са амбицирани да задържат и повдигнат нивото на тима, като обновят състава. “Свраките” вече привлякоха нов мениджър в лицето на Матиас Яйсле, както и Базумата Туре, Аладжи Бамба, Лукаш Хорничек и още няколко по-млади перспективни играч. Интересът към Балеба също влиза в тази категория.

Новият мениджър на Нюкасъл не е притеснен от промените в отбора и демонстрира амбиция
Новият мениджър на Нюкасъл не е притеснен от промените в отбора и демонстрира амбиция

22-годишният халф има богат опит в Премиър лийг и преди година бе основна цел на Манчестър Юнайтед, но до сделка не се стигна. Последва слаб сезона за камерунеца, а сега шефовете на Нюкасъл се надяват, че ще могат да го измъкнат на занижена цена. Полузащитникът е виждан като отлична опция за подсилване в средата на терена, където бяха загубени двама от най-важните футболисти в лицето на Тонали и Бруно Гимараеш. Карлос Балеба е известен с отличните си дефанзивни способности, но също така е полезен в офанзивен план с бързото си изнасяне на топката и отличната си бързина, която му дава възможност да пренася топката в противниковата половина.

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Снимки: Gettyimages

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