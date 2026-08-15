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Красимир Бислимов: Към момента вървим добре

  • 15 авг 2026 | 09:26
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Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели очакванията си за предстоящата среща с Локомотив (Горна Оряховица).

“Готвим се сериозно за този сблъсък. Надявам се да се подготвим така, че да победим. Пред нас предстои една единствена цел – победата, както във всеки един мач. Мисля, че към момента вървим добре и дано да продължаваме така. Искам да зарадваме хората с добра игра и победа. Няма какво друго да иска един треньор от своите футболисти, освен да играят добре и да спечелят”, каза Бислимов.

Двубоят е в неделя, 16-ти август, от 20:00 часа в Ловеч.

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