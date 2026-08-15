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Добри новини за Спартак (Плевен): Опитен играч се завръща за следващия мач

  • 15 авг 2026 | 09:31
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Спартак (Плевен) приема Локомотив (Горна Оряховица) в среща от четвъртия кръг на Втора лига. Двубоят е тази неделя, 16-ти август, от 20:00 часа на градския стадион в Ловеч.

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Добрите новини за отбора, който все още е непобеден през настоящата кампания, са свързани със завръщането на опитният бранител Яни Пехливанов.

Той пропусна срещата с Рилски спортист (Самоков) в миналия кръг поради травма. В негово отсъствие Спартак допусна първа грешна стъпка и след две победи на старта взе само точка от визитата си на “скиорите”.

Пехливанов тренира пълноценно цяла седмица и ще бъде на разположение на треньорския щаб за неделя.

Надеждите в Спартак са, че отборът ще повтори успеха си срещу този съперник от месец май. Тогава плевенчани разбиха Локо ГО с 5:2 в Ловеч.

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