Ираола: Нямам никакво съмнение в потенциала и качеството на състава, много съм доволен от трансфера на Араухо

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола вярва, че отборът му се „движи в правилната посока“ с наближаването на новия сезон.„Червените“ ще завършат лятната си програма от приятелски срещи с два мача срещу Комо в неделя. Първата от тези срещи ще се играе при закрити врата, а втората ще започне в 20:00 ч. българско време на „Анфийлд“.

Това ще бъдат съответно пети и шести мач за Ираола начело на тима, като до първия двубой от Премиър лийг срещу Нюкасъл остава малко повече от седмица.

„Това ще бъде много добър и много важен тест за нас, докато финализираме подготовката си за новия сезон във Висшата лига. Въпреки резултата, мачът срещу Монако миналата седмица донесе много позитиви и много поуки за мен и моя щаб.

Първото полувреме, и по-специално първите 30 минути, бяха много задоволителни. Беше хубаво да видя Александър Исак да се разписва и да изглежда остър, а аз видях много добри неща както с топката, така и без нея. Проблемът, който имахме, както и срещу Лийдс в Чикаго, беше, че не успяхме да поддържаме нивото си, а това е нещо, което може да се случи само с време и с много упорита работа на тренировъчното игрище.

Говорил съм много пъти за типа отбор, който искам да виждам на терена, за интензивността, намерението и енергията, които търсим. И макар да е ясно, че има още много какво да се подобрява, вярвам, че се движим в правилната посока и очаквам това да продължи през следващите дни и седмици с началото на сезона.

Нямам никакво съмнение в качеството и потенциала, които притежаваме в нашия състав, и сега от нас зависи да го показваме постоянно занапред.

От лична гледна точка бих искал да ви благодаря на всички за прекрасния прием, който получих миналия уикенд. Това означаваше много и се надявам, че можем да ви дадем много поводи за радост и възгласи, както в неделя, така и след това", заяви Ираола пред сайта на Ливърпул.

В понеделник Ливърпул привлече Роналд Араухо към състава си, като уругвайският защитник се присъедини под наем за един сезон от Барселона.

За най-новото си попълнение Ираола добави: „Тази седмица успяхме да приветстваме и ново попълнение в клуба, като Роналд Араухо се присъедини към нас под наем от Барселона. Разбира се, много сме доволни, че добавихме играч с такова качество и опит, и съм сигурен, че той ще се адаптира бързо и ще окаже положително въздействие върху нашия отбор.“

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