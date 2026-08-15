В Мерцедес са "леко разочаровани" от представянето си до момента през 2026 година

Техническият директор на Мерцедес Джеймс Алисън направи равносметка на първата половина от сезон 2026 във Формула 1 и е по-малко доволен, отколкото може да се очаква.

Алисън призна, че отборът не е толкова удовлетворен, колкото би му се искало, въпреки доминиращия старт, който Сребърните стрели направиха при въвеждането на новите правила. Те спечелиха първите шест състезания за годината, но след това регистрираха само две победи в следващите пет старта, в които Ферари и Макларън успяха да ги победят.

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В генералното класиране при пилотите Андреа Кими Антонели води с 50 точки пред Люис Хамилтън, а при конструкторите Сребърните стрели имат аванс от 72 пункта пред Ферари. Въпреки това Алисън смята, че цифрите не разкриват цялата истина, тъй като Мерцедес е изпуснал значителен брой точки през първата част на кампанията, предимно заради слабата надеждност.

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Те не засегнаха само заводския отбор, а и клиентските тимове на Мерцедес - Макларън, Уилямс и Алпин. Това определено е разочароващо за всички в Бракли и най-вече в Бриксуорт, където се произвеждат задвижващите системи на Сребърните стрели.

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Шефът на Мерцедес Тото Волф беше особено откровен по въпроса, като преди това настоя, че тимът „не може да се бори за шампионска титла“, ако продължава да губи важни точки заради проблеми с надеждността. Преди Гран При на Унгария австриецът отново призна, че Мерцедес не е успял да превърне представянето си в резултати, описвайки загубените точки като резултат от „самопричинени проблеми“.

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Въпреки всичко Антонели се очерта като водеща сила в шампионата, докато Ръсел премина през по-труден период и изостава от съотборника си с 59 точки. За Алисън това прави позицията на Мерцедес едновременно впечатляваща и разочароваща.

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„Може да прозвучи малко сърдито, но вероятно не съм толкова доволен, колкото бих искал. Ако някой ни беше предложил тази позиция преди началото на сезона, щях да я приема веднага. Но предвид конкурентоспособността на болида, който имаме тази година, мисля, че трябваше да спечелим повече точки, отколкото имаме“, каза Алисън.



„В отбора има известна доза разочарование от това. В същото време това означава, че очакваме с нетърпение втората половина на сезона и възможността да поправим някои от тези пропуснати възможности“, добави техническият директор на Сребърните стрели.

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Снимки: Gettyimages