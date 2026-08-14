Големият шеф на Кадилак обясни внезапната смяна на ръководителя на отбора

Отборът на Кадилак във Формула 1 потвърди, че уволнението на Греъм Лоудън от поста директор на тима „не е било взаимно решение“, като добави, че той е бил уведомен едва в сутринта на обявяването.

В сряда Кадилак изненадващо съобщи, че Лоудън е заменен от бившия изпълнителен директор на Алпин, Марчин Будковски, за остатъка от сезон 2026 и след това. Новината дойде по време на лятната пауза в дебютния сезон на американския отбор във Формула 1, в който той се намира на последно място в шампионата без спечелена точка след 11 кръга.

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Това представяне обаче беше до голяма степен очаквано за първата година на Кадилак и първоначално се предполагаше, че Лоудън ще продължи с отбора в дългосрочен план, след като е помогнал за изграждането му от нулата. Въпреки това, главният изпълнителен директор Дан Таурис потвърди, че „това беше мое решение“ по време на медийна кръгла маса заедно с Будковски, който работеше като телевизионен анализатор след напускането си на Алпин през януари 2022 г.

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„Не беше взаимно решение“, потвърди Таурис. „Процесът започна преди няколко месеца: наистина мислехме каква ще бъде следващата фаза за Кадилак Формула 1, кое е правилното време, как ще изглежда това и какви са възможностите на различните хора. Бяхме възхитени от разговора с Марчин и от начина, по който се развиха отношенията ни. Така че с Греъм говорихме тази сутрин, така че от тази гледна точка разговорът е много скорошен.



„Но няма лесен начин да се направи този преход във Формула 1. Можете ли да си представите реакцията на пресата, ако Марчин се беше разходил из фабриката за обиколка или водеше тези разговори? В този момент това става дестабилизиращо и затова е важно да се уважава позицията на ръководството, което е на място по това време. Така че това съкращава процеса на вземане на решения, времевата рамка и начина, по който тези неща се случват. Кара го да изглежда по-рязко, отколкото би било иначе. Но това е природата на Формула 1 и така трябваше да се случи.



„Не мисля, че е честно да се каже, че той е бил тук временно. Всичко е функция на представянето и начина, по който нещата се развиха. Това със сигурност ще бъдат дискусии, които ще останат между мен и Греъм – къде вижданията ни съвпадаха и къде не. Това, което мога да кажа, е, че изпитвам огромно уважение към постигнатото. За мен и за Греъм това не е временен период, а почти четиригодишен период на планиране, изграждане и вършене на всички елементи.



„Така че моментът беше подходящ въз основа на обстоятелствата, които съществуват както в спорта, така и в отбора, и това е правилното време и място да направим тази стъпка напред. Всеки път, когато правим преход във Формула 1, както знаете, е много трудно. Много е трудно да се запази в тайна, че не е имало безброй изтичания на информация. Но ето ни тук. Отново сме много благодарни на Греъм за това, което донесе на отбора, и сме много развълнувани от лидерството на Марчин и бъдещето на Кадилак“, добави още Таурис.

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Снимки: Gettyimages