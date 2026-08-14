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Джъстин Маркс е "супер разочарован" от загубата на Ай Огура в полза на Ямаха

  • 14 авг 2026 | 11:56
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Напускането на Ай Огура от Тракхаус Априлия, за да се присъедини към Ямаха, е новина, която е оставила собственика на сателитния отбор на Априлия, Джъстин Маркс, „супер разочарован“.

Маркс, който е собственик на Тракхаус Ентъртейнмънт Груп, притежаваща както сателитния отбор на Априлия в MotoGP, така и отбора Тракхаус Рейсинг в НАСКАР Къп Сериите, привлече Огура в своя MotoGP тим за сезон 2025, след като японецът спечели титлата в Moto2 предходната година. В Тракхаус Априлия Огура се преобрази от непостоянен пилот, който понякога блестеше, но в други моменти страдаше от липса на увереност и претърпяваше тежки катастрофи, в един от най-стабилните състезатели в MotoGP.

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Въпреки това той ще напусне Тракхаус в края на сезона, за да се присъедини към заводския отбор на Ямаха, където ще си партнира с Хорхе Мартин. Това е жалко за Маркс, въпреки че той приема решението на японския пилот.

„Не искам Ай [Огура] да напуска нашия отбор. Супер разочарован съм от това“, заяви Маркс по време на изминалия уикенд за Гран При на Великобритания.

„Искам да кажа, радвам се за него, нали? Тези пилоти трябва да взимат най-добрите решения за кариерите си, а ние сме просто наистина развълнувани, че той е на този етап от кариерата си, докато кара нашите мотори.

„Той е много уравновесен човек и е от тези, които, когато напрежението се покачи, имат едно специално място в главата си, където всичко се свежда до това да си свършиш работата.

„Останалото е просто шум. Мисля, че това е важна и уникална черта на характера, а той определено я притежава“, добави още американецът.

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Състезанието на „Силвърстоун“ беше едва второто незавършено за Огура през сезона и първата му катастрофа в надпревара. Инцидентът се случи, след като той изостана в началото, тъй като стартовото му устройство остана заключено при влизането в първия завой.

Преди уикенда за Гран При на Великобритания Огура заемаше второ място в класирането, но в резултат на отпадането в неделя се смъкна до трета позиция.

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Снимки: Gettyimages

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