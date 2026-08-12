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  3. Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб, в който членуват само шампиони

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб, в който членуват само шампиони

  • 12 авг 2026 | 14:54
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Андреа Кими Антонели не успя да спечели последното състезание преди лятната пауза във Формула 1, но прекара няколко обиколки начело на колоната в Гран При на Унгария.

Така младият италианецът регистрира своето десето поредно състезание, в което води в поне един тур. С това той влезе в един доста ексклузивен клуб, в който присъстват още девети тима пилот, като всеки един от тях има поне две световни титли на своята сметка.

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Става дума за клуба на пилотите, които са имали поне една обиколка начело в минимум десет поредни състезания. С най-много е Люис Хамилтън, който има 18, а на второто място със 17 е Джеки Стюарт. Тройката с 15 допълва Михаел Шумахер, а освен тях в този списък са още Макс Верстапен (14), Себастиан Фетел (13), Айртон Сена (12), Фернандо Алонсо (12), Ален Прост (10), Джим Кларк (10) и Антонели (10).

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Реално от началото на сезон 2026 Антонели не е водил само в Гран При на Австралия, с която започна кампанията. След това пилотът на Мерцедес спечели пет поредни победи в Китай, Япония, Маями, Канада и Монако, преди да дойда една малко по-трудна серия от надпревари в Барселона, Австрия и Великобритания, в които италианецът регистрира цели две нули, но всеки път имаше поне една обиколка начело. В Белгия Антонели се върна на пътя на победата преди да финишира на третото място на „Хунгароринг“ непосредствено преди лятната пауза, която ще завърши в края на следващата седмица, когато ще се проведе Гран При на Нидерландия.

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Снимки: Gettyimages

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