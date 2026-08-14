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Хорхе Мартин сравни съмненията около преминаването му в Ямаха с критиките към трансфера му в Априлия

  • 14 авг 2026 | 14:37
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Хорхе Мартин защити решението си да се присъедини към Ямаха през следващия сезон, сравнявайки критиките към този ход с тези, които предричаха, че преминаването му от Дукати в Априлия ще бъде „катастрофа“.

Към настоящия момент Мартин ще смени мотоциклет, който е начело и в трите световни шампионата, за да се присъедини към производител, класиран на пето и последно място при конструкторите. Разбира се, нещата не са толкова прости, тъй като през догодина в MotoGP предстоят големи промени в техническите правила, включително по-малки 850-кубикови двигатели и гуми Пирели, които ще променят значително дизайна на мотоциклетите.

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Поради това никой не знае кой производител ще излезе с конкурентно предимство през следващия сезон. Въпреки това, въз основа на настоящото представяне, Ямаха ще трябва да направи огромна крачка напред, за да изпревари изведнъж Априлия и Дукати.

В разговор с DAZN по време на Гран При на Великобритания миналата седмица, Мартин защити решението си да се раздели с Априлия и да премине в Ямаха. Там той ще си партнира с Ай Огура, който ще напусне сателитния екип на Тракхаус Априлия, за да стане заводски състезател при производителя от Ивата.

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„Вярвам, че в живота трябва да взимаш определени решения. Точно както през 2024 [когато Мартин подписа с Априлия, след като загуби заводското място в Дукати от Марк Маркес] трябваше да взема прибързано решение, сега имах възможността да взема друго решение по-спокойно, с повече време.

„Винаги съм взимал решения, мислейки кое е най-доброто за мен и семейството ми, и вярвам, че това е най-доброто. Точно както когато подписах с Априлия, [хората казваха], че е „катастрофа“ – къде отивам с Априлия, която никога преди не е печелила [титлата] – а сега водя в шампионата“, заяви световният шампион за 2024.

„Ще има равни условия. Вярвам на Фабиано [Стерлакини, технически директор на Априлия]. Виждам, че ми дава всичко, което може, за да ми помогне да се подобря. В началото на годината той дойде в Андора и ми каза: „Искам отново да извадя наяве онзи Хорхе от 2024 г., искам отново да разкрия целия му талант.“

„Той до голяма степен успя. Вярвам, че ще продължи да го прави и ще продължи да ми помага да се подобрявам до последния ден, в който сме заедно“, добави още Мартинатора.

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В момента испанецът води в битката за титлата през 2026 с актив от 240 точки и аванс от 31 пред съотборника си Марко Бедзеки. Сезонът в кралския клас ще продължи с Гран При на Арагон между 28 и 30 август.

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Снимки: Gettyimages

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