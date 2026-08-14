Какво стои зад пробива на Франко Колапинто с Алпин в Маями?

Според Пиер Гасли и Франко Колапинто, отборът на Алпин е бил изпреварен от Рейсинг Булс в седмиците преди лятната пауза във Формула 1.

И двамата пилоти твърдят, че това се дължи просто на развитието на болида – дъщерният отбор на Ред Бул е въвел повече и по-ефективни подобрения от базирания в Енстоун тим. Това означава, че Алпин възлага големи надежди на своя пакет с обновления за „Зандвоорт“.

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В личен план обаче Колапинто намери своя ритъм след априлската пауза. Преди това разликата спрямо Гасли често беше по-голяма, отколкото му се искаше, но след Гран При на Маями аржентинецът записа пет завършвания в зоната на точките и в четири от неделните състезания финишира пред френския си съотборник.

Тези резултати съответстват на усещането, което Колапинто е имал по време на зимните тестове в Бахрейн, въпреки че последвалите първи състезателни уикенди се оказват трудни – спад, който тогава пилотът и отборът трудно успяват да си обяснят.

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„Мисля, че наличието на нов болид, както и на два нови болида, беше различно в сравнение с тестовете. По време на зимните тестове се чувствах много силен и уверен, но щом преминахме към два болида в първите няколко състезания, наистина изпитвах затруднения“, сподели Колапинто.



Запитан какво точно се е променило, когато отборът е преминал към две шасита за Мелбърн, Колапинто уточни, че не става въпрос толкова за усещането в колата, а по-скоро за това, което е показвал хронометърът: „Не че усещането беше изчезнало, а по-скоро темпото го нямаше. Все още се чувствах добре в колата, но гледах времената за обиколка и това беше частта, която не можех да разбера или осмисля.



„Мисля, че най-важното за един пилот е винаги да разбира защо се случват нещата, а честно казано, в първите няколко състезания много пъти не можех да разбера“, продължи той.

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По време на първите три състезателни уикенда Колапинто невинаги е разбирал защо губи време спрямо Гасли, въпреки че усещането му в болида е оставало добро. В Маями Колапинто получава ново и по-леко шаси, макар да подчертава, че не иска да предполага, че е имало нещо нередно с предишното. Проблемът просто е бил труден за изолиране в рамките на цялостния пакет на Алпин.

„Не знам дали нещо е било нередно, но когато сглобихме целия пакет след първите три кръга, всичко просто се подобри и половин десета, която губех на завой, изчезна. Трудно е да се знае какво точно се е случило или защо, защото когато промениш много неща, е сложно да кажеш: „Това е причината да сме по-бързи сега“.



„Същото е, когато правиш много промени по настройките и си по-бърз – не знаеш коя от тях е донесла най-голямото подобрение“, обясни той.

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Големият пакет с обновления и новото шаси изиграват своята роля, въпреки че отборът смята, че последното е имало и психологически ефект. Априлската пауза също допринася за това, което може да се определи като пробива в Маями.

По време на този месец без състезания Колапинто и инженерите имат повече време да анализират всички данни в детайли, като аржентинецът подчертава, че е постигнат значителен напредък по отношение на управлението на енергията – ключова тема за 2026 г.

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„Да, мисля, че управлението на енергията е ключов елемент, с който сега сме наистина постоянни. В Япония загубих четири десети от една обиколка до друга само заради различно разгръщане на енергията или различно подаване на газ на излизане от последния завой. Мисля, че след това състезание нещата станаха много по-последователни и това е една от стъпките, които направихме като отбор.



„В личен план мисля, че и аз бях доста непостоянен в Япония, така че тези поуки ми помогнаха много“, каза аржентинецът.

Всичко това допринася за напредъка на Колапинто и му позволява отново да се конкурира с Гасли. Очаква се следващата стъпка на Алпин да дойде на „Зандвоорт“ с пакета подобрения, с който френският тим се надява да отговори на Рейсинг Булс и да намери повече скорост като цяло.

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Снимки: Gettyimages