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От Мерцедес очакват "промяна" в битката за титлата след лятната пауза

  • 31 юли 2026 | 16:41
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Отборът на Мерцедес предвижда, че битката за титлата във Формула 1 ще се „промени“, когато кампанията се поднови след лятната пауза.

Сезонът във Формула 1 достигна своята среда, като Гран При на Унгария миналия уикенд бе последното състезание преди традиционната лятна почивка. В момента Мерцедес държи лидерството и в двата шампионата, радвайки се на успешен старт на кампанията в преследване на първия си двоен триумф от 2020 насам.

Въпреки това, в последните кръгове тимът бе настигнат от съперниците си и е подложен на значително по-голям натиск в сравнение с началните състезания. Гран При на Нидерландия след малко повече от три седмици ще отбележи подновяването на сезона, а с нея от Мерцедес очакват и интензивността да се покачи.

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„Историята ни показва, че шампионатът винаги се променя след лятната пауза“, заяви заместник-техническият директор на Мерцедес Симоне Реста.

„Напрежението се увеличава върху отборите, които водят, но също така се увеличава и върху тези, които се опитват да наваксат. Обстановката става по-интензивна и всеки резултат носи по-голяма тежест.“

В момента Мерцедес има преднина от 72 точки пред Ферари в класирането при конструкторите, докато в шампионата при пилотите Андреа Кими Антонели води с 50 точки пред Люис Хамилтън. Въпреки комфортната преднина, Реста намекна, че Мерцедес не може да си позволи да лежи на лаврите си през втората половина на сезона, тъй като залозите се повишават с нарастването на напрежението.

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„Точно тогава наистина се вижда силата и устойчивостта на една организация. Това е моментът, в който отборите показват дали могат да се справят с напрежението и да продължат да се представят добре, когато залозите станат по-високи.

„Много ми е интересно да видя как ще се развие тази фаза от сезона, защото често именно тогава шампионатите се печелят или губят“, обясни Реста.

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Снимки: Gettyimages

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