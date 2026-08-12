Ферари е "трън в очите" на Мерцедес

Ферари беше определен като „трън в очите“ на Мерцедес, докато базираният в Бракли отбор преследва първия си двоен шампионски успех във Формула 1 от 2020 година насам.

Мерцедес се радваше на светкавичен старт на новата кампания тази година, печелейки всяко от първите шест състезания. Предимството им обаче беше намалено в последните кръгове преди лятната пауза, като Ферари стъпи на най-високото стъпало два пъти, а Макларън веднъж в последните пет старта.

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В частност, Ферари приложи агресивен план за развитие през първата половина на сезона, за да преодолее изоставането си от Мерцедес – ситуация, която според Джейми Чадуик се е превърнала в притеснение за лидерите в шампионата.

„Те [Ферари] са трънът за Мерцедес, който им пречи да се откъснат напред. Надеждността на Мерцедес, която ги спъва, означава, че те трябва да се съсредоточат върху нея, вместо само върху чистата скорост. Налага им се да измислят как да направят колите си едновременно конкурентни, но и надеждни“, коментира Чадуик, която към днешна дата се състезава в Европейските серии Льо Ман и успоредно с това е посланик на Уилямс, пред Sky Sports F1.

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С въвеждането на новите правила във Формула 1 тази година, надпреварата в развитието между водещите отбори винаги е била вероятна. Чадуик предполага, че Ферари може да се превърне в по-постоянна заплаха и истински претендент за титлата, ако успее да подобри задвижващата си система до необходимото ниво.

„Ферари, с всичко, което направиха, бидейки малко встрани по отношение на посоката, която поеха в развитието, им позволява да ги следват по петите. Трябва да се доближат още малко и ако успеят да овладеят и подобренията по двигателя, когато те се появят по-късно през годината, ще бъде интересно да се види как ще се развият“, заяви британката.

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Снимки: Gettyimages