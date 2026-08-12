Ред Бул повдигна важен въпрос след "големия скок" на Макларън

Шефът на Ред Бул, Лоран Мекис, изрази възхищението си от подобренията по болида на Макларън, които дебютираха в Гран при на Унгария, но същевременно постави под въпрос дали постигнатият напредък ще се пренесе и на други типове писти.

На „Хунгароринг“ Макс Верстапен от Ред Бул завърши на второ място зад Ландо Норис, като двата отбора заеха първите две позиции за първи път през сезона, изпреварвайки пилотите на Ферари и Мерцедес. Този резултат подчерта огромния напредък и за двата тима след трудния старт на 2026, а за Макларън той дойде след представянето на значителен пакет с подобрения.

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Актуализацията беше съсредоточена върху нов под и ревизирани аеродинамични елементи в предната и задната част на MCL40. Целта беше подобряване на представянето на писти с високо аеродинамично притискане, каквато е тясната и спъната „Хунгароринг“.

„Да, мисля, че пакетът, който донесоха, определено им даде голям скок напред. Със сигурност е впечатляващо и нека видим как ще се представят на различна писта“, заяви Мекис.

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Пистата в Унгария е място, където Макларън се представя изключително силно през последните години, постигайки двойни победи през 2024 и 2025, преди Норис да запише трети пореден успех тази година. Късото междуосие на MCL40 е предимство при бързите смени на посоката, които трасето в Будапеща изисква.

Тъй като „Хунгароринг“ е писта, на която управлението на енергията не е толкова важно, тя беше идеалното място за изпробване на новите части. Въпреки това, остава да се види дали подът, оптимизиран за по-голяма височина на окачването и по-меки настройки, ще се пренесе успешно на трасета с ниско въздушно съпротивление и високи изисквания към мощността, като „Монца“.

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„Но ако погледна само Будапеща и скока, който направиха, това със сигурност е доста впечатляващо. Мисля, че това е първото състезание, в което ние [Ред Бул и Макларън] победихме и двата болида на Ферари, и двата на Мерцедес, но трябва да кажа, че Макларън свършиха много добра работа с темпото, което имаха“, коментира шефът на Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages