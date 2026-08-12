Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул повдигна важен въпрос след "големия скок" на Макларън

Ред Бул повдигна важен въпрос след "големия скок" на Макларън

  • 12 авг 2026 | 17:10
  • 1135
  • 0

Шефът на Ред Бул, Лоран Мекис, изрази възхищението си от подобренията по болида на Макларън, които дебютираха в Гран при на Унгария, но същевременно постави под въпрос дали постигнатият напредък ще се пренесе и на други типове писти.

На „Хунгароринг“ Макс Верстапен от Ред Бул завърши на второ място зад Ландо Норис, като двата отбора заеха първите две позиции за първи път през сезона, изпреварвайки пилотите на Ферари и Мерцедес. Този резултат подчерта огромния напредък и за двата тима след трудния старт на 2026, а за Макларън той дойде след представянето на значителен пакет с подобрения.

Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат
Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат

Актуализацията беше съсредоточена върху нов под и ревизирани аеродинамични елементи в предната и задната част на MCL40. Целта беше подобряване на представянето на писти с високо аеродинамично притискане, каквато е тясната и спъната „Хунгароринг“.

„Да, мисля, че пакетът, който донесоха, определено им даде голям скок напред. Със сигурност е впечатляващо и нека видим как ще се представят на различна писта“, заяви Мекис.

Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1
Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

Пистата в Унгария е място, където Макларън се представя изключително силно през последните години, постигайки двойни победи през 2024 и 2025, преди Норис да запише трети пореден успех тази година. Късото междуосие на MCL40 е предимство при бързите смени на посоката, които трасето в Будапеща изисква.

Тъй като „Хунгароринг“ е писта, на която управлението на енергията не е толкова важно, тя беше идеалното място за изпробване на новите части. Въпреки това, остава да се види дали подът, оптимизиран за по-голяма височина на окачването и по-меки настройки, ще се пренесе успешно на трасета с ниско въздушно съпротивление и високи изисквания към мощността, като „Монца“.

В Макларън са разочаровани, че не копираха бързо иновативната концепция на Ферари
В Макларън са разочаровани, че не копираха бързо иновативната концепция на Ферари

„Но ако погледна само Будапеща и скока, който направиха, това със сигурност е доста впечатляващо. Мисля, че това е първото състезание, в което ние [Ред Бул и Макларън] победихме и двата болида на Ферари, и двата на Мерцедес, но трябва да кажа, че Макларън свършиха много добра работа с темпото, което имаха“, коментира шефът на Ред Бул.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес: Глупава и неприемлива грешка ми коства подиума на "Силвърстоун"

Алекс Маркес: Глупава и неприемлива грешка ми коства подиума на "Силвърстоун"

  • 12 авг 2026 | 16:43
  • 635
  • 0
Затварят едно от летищата във Вашингтон заради състезанието от Индикар

Затварят едно от летищата във Вашингтон заради състезанието от Индикар

  • 12 авг 2026 | 16:00
  • 1072
  • 0
Порше със специални ретро цветове за финала на сезона във Формула Е

Порше със специални ретро цветове за финала на сезона във Формула Е

  • 12 авг 2026 | 15:32
  • 597
  • 0
Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат

Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат

  • 12 авг 2026 | 15:19
  • 706
  • 0
Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб, в който членуват само шампиони

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб, в който членуват само шампиони

  • 12 авг 2026 | 14:54
  • 1177
  • 0
Очертаха възможните опции за бъдещето на Макс Верстапен

Очертаха възможните опции за бъдещето на Макс Верстапен

  • 12 авг 2026 | 14:37
  • 2510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Следете битката за Суперкупата на Гърция! Мачът е много интересен за "сини" и "червени" фенове

Следете битката за Суперкупата на Гърция! Мачът е много интересен за "сини" и "червени" фенове

  • 12 авг 2026 | 20:01
  • 7250
  • 22
Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 31100
  • 133
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 71706
  • 152
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 36216
  • 59
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 24311
  • 26
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 48305
  • 75