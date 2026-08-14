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Макс Верстапен показа специалната си каска за последното състезание на "Зандвоорт"

  • 14 авг 2026 | 12:28
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Четирикратният световен шампион Макс Верстапен показа специалната каска, с която ще се състезава в домашната си Гран При на Нидерландия следващата седмица. На „Зандвоорт“ пилотът на Ред Бул ще носи шлем, чиято основа ще бъде бяла, а детайлите по него ще бъдат очертани и оцветени в синьо.

Припомняме, че другата седмица Формула 1 ще направи своята последна визита в Нидерландия за обозримото бъдеще, след като организаторите на състезанието доброволно решиха да се изтеглят от календара. По този повод последната Гран При на Нидерландия ще включва и спринт, който ще бъде петият от общо шестте, които се предвидени в рамките на сезон 2026.

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