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  3. Тото Волф начерта плана за развитие на Мерцедес на фона на засилващата се конкуренция

Тото Волф начерта плана за развитие на Мерцедес на фона на засилващата се конкуренция

  • 2 авг 2026 | 08:57
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Шефът на Мерцедес, Тото Волф, потвърди, че екипът умишлено е планирал повечето подобрения по болида W17 за втората част от сезона. Той обаче подчерта, че тимът трябва да бъде стратегически прецизен кога да ги внедри, тъй като Ферари и останалите конкуренти оказват сериозен натиск в развойната надпревара.

След Гран При на Унгария, където Андреа Кими Антонели завърши на подиума на третото място, а Джордж Ръсел финишира седми, Волф коментира подхода на базирания в Бракли отбор към състезанието с подобренията на фона на нарастващия натиск от съперниците. През последните седмици Волф открито изразяваше притеснения относно темпото на развитие на Ферари.

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По време на Гран При на Австрия той постави под въпрос как Скудерията успява да поддържа толкова постоянен и стабилен поток от новости, предполагайки, че италианският тим със сигурност скоро ще достигне тавана на разходите, ако продължава с това темпо. Тогава той отбеляза, че Черните кончета изглеждат единственият водещ отбор, който не забавя скоростта на развитие, докато Сребърните стрели, Макларън и Ред Бул са възприели по-премерен подход.

При положение, че Мерцедес води в шампионата при конструкторите с 379 точки, със 72 повече от Ферари, Волф беше попитан на „Хунгароринг“ дали отборът му може да издържи на битката с подобренията.

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„Е, надявам се“, отговори австриецът. „Просто трябва да бъдем наистина стратегически настроени кога да въвеждаме подобренията.

„Кога смятаме, че те ще имат най-голямо влияние върху представянето, вместо просто да ги добавяме на всяка Гран При, както в миналото; вече не можеш да правиш това.

„Така че в крайна сметка ще трябва да въведеш подобрение и вероятно ще изпревариш останалите за малко, а след това нещата се изравняват и другите стават по-силни“, добави той.

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Мерцедес въвеждаше подобрения по W17 на отделни етапи през този сезон. Значителен аеродинамичен и охлаждащ пакет пристигна по време на предсезонните тестове в Бахрейн, последван от по-малки стъпки в ранните състезания, включително скромно подобрение в Маями.

Най-значимият пакет на отбора за сезона беше представен в Канада. Той включваше преработено предно крило, ревизирани капаци на окачването, обновен под и задно крило, както и мерки за намаляване на теглото, включително по-лека скоростна кутия. Смяташе се, че този пакет носи около 0.3 секунди на обиколка.

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Оттогава Мерцедес до голяма степен се въздържа от внедряването на други големи компоненти – позиция, която Волф определи като съзнателно решение, а не като невъзможност за производство на части. Преди това той заяви, че екипът „работи усилено по подобрения в тунела“, но умишлено избира да не ги внедрява все още.

„Така че, да, въвеждаме подобрения. Следим отблизо колко можем да внедрим. В момента, от гледна точка на тавана на разходите, сме в добра позиция. Опитахме се да съсредоточим усилията си малко повече във втората половина на сезона. Да видим дали това ще е достатъчно“, коментира Волф.

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Снимки: Gettyimages

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