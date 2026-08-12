Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

Вратарят на Ботев (Враца) Марин Орлинов ще е аут за поне две седмици, твърди "Тема Спорт". Стражът се контузи по време на двубоя със Славия, загубен с 0:3 под Околчица.

В 70-ата минута Орлинов се сблъсъка с нападателя на "белите" Владимир Николов. Той се опита да продължи срещата, но не успя и бе заменен принудително от младия Любомир Василев. Бившият вратар на ЦСКА напусна терена при 0:1, а после врачани инкасираха още две попадения.

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Прегледите са показали, че Марин Орлинов ще отсъства две седмици. Така той със сигурност пропуска гостуването на "армейците" на 16 август (неделя) от петия кръг и ще е под въпрос за домакинството на Ботев (Пловдив) в шестия, което ще е в уикенда на 22-23 август (събота-неделя). Вероятността обаче да е готов за мача с "канарчетата" не е голяма.

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Снимки: Startphoto