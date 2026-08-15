Милен Петков: Левски има много големи шансове срещу АЕК

Милен Петков игра пет години за АЕК Атина и продължава да следи отблизо случващото се в клуба. Бившият национал на България коментира шансовете на Левски срещу "двуглавите орли" и направи интересно сравнение между треньорите Хулио Веласкес и Марко Николич. Петков посочи силните страни на двата отбора и похвали случващото се в българските клубове в интервю за "Тема Спорт".

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Г-н Петков, Левски се изправя срещу един от бившите ви отбори АЕК Атина на крачка от основната фаза на Шампионската лига. Какви са шансовете на сините в плейофите с гръцкия шампион?

Левски има много големи шансове. Причината е, че АЕК до момента имаше само контролни срещи. Отборът не е във форма. Първенството на Гърция започва между мачовете с Левски. Да, изиграха един официален двубой за Суперкупата срещу ОФИ, който загубиха на дузпи. Определено Левски има своите възможности да отстрани АЕК.

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Какво ви прави впечатление в играта на Левски, след като сините получиха доста суперлативи за представянето си в Европа до момента?

Най-силно впечатление ми прави това, че Левски трудно допуска голове, а в същото време доста вкарва. До момента в Европа инкасираха три попадения в квалификациите, което говори много добре за отбора. Сините правят добри взаимодействия между линиите. Хулио Веласкес разполага с качествена група от футболисти. Изграждат се хубави атаки и стигат до доста положения пред противниковата врата.

АЕК стана шампион през миналата година в ожесточена конкуренция в Суперлигата. Може ли да посочите силните страни и на жълто-черните?

АЕК се представи на много високо ниво през миналия сезон и заслужено стана шампион. През лятото взеха няколко нови попълнения, които да вдигнат нивото. Но за моментното им състояние не мога да кажа с точност, защото не съм ги наблюдавал в контролите, а само за Суперкупата. Важното е привлечените бързо да се адаптират. Трябва да се отбележи, че отборът бе напуснат от важен футболист като Орбелин Пинеда (б.а. - премина в мексиканския Монтерей). Той беше моторът на тима и дано само му намерили достоен заместник. Но безспорно притежават много качествени играчи. Добре знаете за какви състезатели говоря. Следя доста ситуацията около клуба и постоянно чета гръцките сайтове. В АЕК целта е да се влезе в основната фаза на Шампионската лига. Но няма да е лесно. Очаквам да се получат интересни мачове с Левски. И двата отбора имат своите шансове. Ще видим какво ще ни предоставят срещите.

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Има ли как да се направи сравнение между Хулио Веласкес и Марко Николич, който застана начело на АЕК през лятото на 2025 година и спечели титлата?

Да, може да се направи сравнение. В началото Николич не го приеха много добре, защото имаше няколко негативни резултата. Впоследствие отборът тръгна нагоре и като спечели шампионската титла, вече е гений. Познато, нали? В България така беше и с Хулио Веласкес, а сега испанецът получава много похвали. Но това е навсякъде, а не само на Балканите. Имаше негодувание срещу Николич, а в момента е най-великият.

Говорили ли сте с Мартин Георгиев, който е част от АЕК? Ще успее ли да се пребори със сериозната конкуренция в отбор от такъв ранг?

Не, не съм се чувал с него. Разбира се, че има бъдеще. Млад и перспективен футболист, който тепърва ще се развива. Пожелавам му успех. А и вече минаха 20 години, откакто съм играл в АЕК (б.а. - от 2000-ата до 2005-а). Когато съм отишъл в клуба той не е бил роден още (б.а. - на 24 септември 2005-а) (смее се). Така че много са различни нещата в момента и отпреди 20 години. Нека продължава да работи и всичко ще се получи.

Каква атмосфера чака Левски в Атина?

Феновете на АЕК са страхотни. На новия стадион атмосферата е доста неприятна за противниците. Съоръжението винаги е пълно и се създава предпоставка за футболен празник.

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Бизнесменът Мариос Илиопулос застава начело на АЕК през 2024-а. Какво бихте казали за него?

Да, прочел съм доста информация за него. Много интересен човек е. Лесно може да се запознаете с неговата личност. Бих посочил пресен пример от сряда вeчерта, когато АЕК загуби Суперкупата от ОФИ. Направи ми силно впечатление, че показа много голямо уважение към съперника. Поздрави абсолютно всички футболисти, треньорски щаб и ръководство на тима от Крит, което му прави чест. Не съм виждал нещо такова скоро във футбола.

Какво си спомняте от периода в АЕК, в който участвахте в груповата фаза на Шампионската лига?

Само хубави моменти. Имахме страхотни преживявания с отбора. Винаги се борехме за шампионската титла, но за съжаление не успяхме да я спечелим. Но два пъти триумфирахме с Купата на Гърция. Създадох много приятелства. Децата ми израснаха в Атина. Страхотен период изживяхме.

Как ви се вижда българското първенство? По-интересно ли е, след като хегемонията на Лудогорец бе прекъсната от Левски?

Много не следя нашето първенството, а повече гръцкото, защото синът ми (б.а. - Алекс Петков е в Кифисия) играе в Суперлигата. Но при всички положения е по-интересно. Вече има четири отбора с изравнени сили. Показват добро ниво на развитие. Инвестира се, което е много добре. Лудогорец накара всички клубове да работят правилно като тях и се вижда, че бяха настигнати. Левски спечели титлата. ЦСКА се представя силно в Европа, а сега предстои да стъпят на новия стадион, което е много хубаво. ЦСКА 1948 показва доста добри игри, макар че при тях липсва фенската маса и стадиона, но се представят успешно. Дано българските отбори да продължат развитието си, защото това носи много плюсове на родния футбол.

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