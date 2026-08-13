Дженоа преговаря с Брайтън за нападател, който се провали в Рома

От Дженоа са стартирали преговори с Брайтън за привличането на нападателя Евън Фъргюсън под наем, съобщават в Италия.

“Грифоните” сериозно обмислят възможността да подпишат с ирландския национал, който прекара последния сезон под наем от Рома. “Вълците” имаха възможността да задържат Фъргюсън за постоянно, но решиха да не платят 40 млн. евро за него, колкото беше опцията му за закупуване. 21-годишният играч се представи разочароващо с екипа на “джалоросите”, изигравайки 22 мача с пет гола и две асистенции.

🚨 Evan Ferguson has returned to Brighton after a difficult loan spell at Roma.



Ferguson is not part of the technical project at Brighton under manager Fabian Hurzeler and a temporary departure could be mutually beneficial. Genoa are considering Ferguson for a loan.



[via… pic.twitter.com/kAKuv56Gw4 — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) August 12, 2026

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Снимки: Gettyimages