Дженоа преговаря с Брайтън за нападател, който се провали в Рома

От Дженоа са стартирали преговори с Брайтън за привличането на нападателя Евън Фъргюсън под наем, съобщават в Италия.
“Грифоните” сериозно обмислят възможността да подпишат с ирландския национал, който прекара последния сезон под наем от Рома. “Вълците” имаха възможността да задържат Фъргюсън за постоянно, но решиха да не платят 40 млн. евро за него, колкото беше опцията му за закупуване. 21-годишният играч се представи разочароващо с екипа на “джалоросите”, изигравайки 22 мача с пет гола и две асистенции.
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