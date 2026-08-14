Де Йонг: Много съм разочарован, нямах късмет с контузията

Халфът на Барселона Френки де Йонг даде интервю пред клубната телевизия, в което обсъди най-новата си травма, която ще го извади от терена задълго. Той също така говори за очакванията на отбора за новия сезон, новите попълнения и продуктивността на клубната школа “Ла Масиа”.

Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

“Доста съм разочарован от контузията ми. Най-много се наслаждавам на това да играя футбол и наистина ме боли, когато не го правя. Нямах никакъв късмет с контузията, защото дойде от инцидент. Най-тежката част беше да разбера след това, че травмата е много по-сериозна от очакваното. Никой не го очакваше, а сега трябва да се фокусирам върху възстановяването. Всичко, което искам, е отново да играя. Сега работя с кондиционните треньори. Съставили сме план, за който всички сме съгласни.

🚨 Frenkie de Jong: "My injury? I’m really gutted. What I enjoy most is playing football, and not being able to do that really hurts. I was very unlucky with the injury because it was an accident. The hardest thing was finding out afterwards that the injury was more serious than… pic.twitter.com/Uhoe8aVUJz — barcacentre (@barcacentre) August 14, 2026

Просто искам да се концентрирам върху възстановяването ми. Правя всичко възможно, за да бъда в добра физическа кондиция: грижа се за хранителния ми режим, почивката ми и всичко останало, което е в моите ръце. В момента правя всичко необходимо, за да се завърна в добра форма, и то възможно най-скоро. Наистина чувствам подкрепата на феновете и това ме прави щастлив. Барса е повече от клуб и хората го показват във всяко отношение. Преминавам през труден период заради контузията, но усещам тази подкрепа.

Frenkie de Jong focused on recovery and continuing to make history with Barça



The full interview, on YouTube and Barça Play

▶️ https://t.co/tJhF8ZMQjP pic.twitter.com/TnshccJrbc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2026

Отборът ми изглежда доста добре и всички сме наистина ентусиазирани. Мисля, че вече имаме много силен състав и че го подсилихме добре. Подобряваме се с всяка изминала година. Отборът е млад, но вече е спечелил доста трофеи. Въпреки това все още имаме голяма амбиция да спечелим още много. Ще играем във всички турнири с големи очаквания. Спечелихме трофеи през последните години, но все още ни остават някои цели. Искаме всяка година да печелим всичко и, разбира се, много сме развълнувани за Шампионската лига.

🎙️ Frenkie de Jong on the Champions League:



🗣️: “Every year we want to win everything. I think there is especially a huge amount of excitement and ambition around the Champions League.” pic.twitter.com/3WqKyoHanZ — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 14, 2026

Ла Масиа е невероятна. Всяка година от нея излизат играчи, които може и да не познаваме добре, но за доста кратко време те стават много важни фигури за отбора. Мисля, че това е част от клубното ДНК и е нещо уникално, което Барса има и трябва да поддържа. Що се отнася до новите попълнения, те са много добри и като играчи, и като хора. Ще ни окажат огромна помощ и се опитвам да им помагам да се адаптират възможно най-бързо”, коментира Де Йонг.

🎙️ Frenkie de Jong on the new signings:



🗣️: “They are very good players and very good people. They are going to help us a lot, and I’m trying to help them adapt as easily as possible.” pic.twitter.com/15rCK9sr8S — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 14, 2026

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Снимки: Gettyimages